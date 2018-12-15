شاهد.. مواطن يرصد "ذباب" مع الأكل بمطعم شهير بالقوز

طالب البلدية بالمتابعة السريعة والتجاوب وتطبيق النظام بحقّه

عثر أحد المواطنين في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، اليوم، في وجبة اشتراها من أحد المطاعم الشهيرة بالقوز؛ على ذبابة كانت قد طبخت مع الأكل.



وتفصيلًا: فوجئ المواطن بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة بوجود "ذبابة" داخل وجبة غداء طلبها اليوم من مطعم شهير؛ حيث قال في مقطع فيديو لتوضيح ما حدث معه: "إنه توجه لشراء طعام الغداء من أحد المطاعم المعروفة بالقوز (تحتفظ "سبق" باسم المطعم)، وفوجئ أثناء تناول الوجبة بوجود ذبابة مطبوخة داخلها".



وأبدى المواطن استغرابه من تردّي مستوى النظافة بالمطعم؛ حيث طالب بلدية القوز بالمتابعة السريعة والتجاوب معه، وتطبيق النظام بحق المطعم نظير تقصيرهم وعدم اهتمامهم بصحة المواطن والمقيم.



"سبق" أحالت الصور والفيديو إلى المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، الذي طالب المواطنين بالمبادرة بالاتصال بالرقم 940 عند ملاحظتهم أي شيء من هذا القبيل؛ حتى يصلهم البلاغ رسميًّا ليتم توجيهه للجهة المختصة بالبلدية، مؤكدًا حرص البلدية على تكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم، ورفع مستوى النظافة بها.



ولفت الشيخي إلى أنه وفي حال وصول البلاغ للبلدية رسميًّا؛ فأنه سيتم توجيه مراقب صحي للجهة المعنية، وسيتم التأكد من سلامة المنشأة التي تخضع لرقابة البلدية، وكذلك من يعملون بها، وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات بحقهم حال التأكد من الشكوى؛ وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات بالبلدية.