النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مواطن يرصد "ذباب" مع الأكل بمطعم شهير بالقوز

طالب البلدية بالمتابعة السريعة والتجاوب وتطبيق النظام بحقّه

عثر أحد المواطنين في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، اليوم، في وجبة اشتراها من أحد المطاعم الشهيرة بالقوز؛ على ذبابة كانت قد طبخت مع الأكل.

وتفصيلًا: فوجئ المواطن بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة بوجود "ذبابة" داخل وجبة غداء طلبها اليوم من مطعم شهير؛ حيث قال في مقطع فيديو لتوضيح ما حدث معه: "إنه توجه لشراء طعام الغداء من أحد المطاعم المعروفة بالقوز (تحتفظ "سبق" باسم المطعم)، وفوجئ أثناء تناول الوجبة بوجود ذبابة مطبوخة داخلها".

وأبدى المواطن استغرابه من تردّي مستوى النظافة بالمطعم؛ حيث طالب بلدية القوز بالمتابعة السريعة والتجاوب معه، وتطبيق النظام بحق المطعم نظير تقصيرهم وعدم اهتمامهم بصحة المواطن والمقيم.

"سبق" أحالت الصور والفيديو إلى المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، الذي طالب المواطنين بالمبادرة بالاتصال بالرقم 940 عند ملاحظتهم أي شيء من هذا القبيل؛ حتى يصلهم البلاغ رسميًّا ليتم توجيهه للجهة المختصة بالبلدية، مؤكدًا حرص البلدية على تكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم، ورفع مستوى النظافة بها.

ولفت الشيخي إلى أنه وفي حال وصول البلاغ للبلدية رسميًّا؛ فأنه سيتم توجيه مراقب صحي للجهة المعنية، وسيتم التأكد من سلامة المنشأة التي تخضع لرقابة البلدية، وكذلك من يعملون بها، وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات بحقهم حال التأكد من الشكوى؛ وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات بالبلدية.

ذباب القوز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مواطن يرصد "ذباب" مع الأكل بمطعم شهير بالقوز
سبق

عثر أحد المواطنين في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، اليوم، في وجبة اشتراها من أحد المطاعم الشهيرة بالقوز؛ على ذبابة كانت قد طبخت مع الأكل.

وتفصيلًا: فوجئ المواطن بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة بوجود "ذبابة" داخل وجبة غداء طلبها اليوم من مطعم شهير؛ حيث قال في مقطع فيديو لتوضيح ما حدث معه: "إنه توجه لشراء طعام الغداء من أحد المطاعم المعروفة بالقوز (تحتفظ "سبق" باسم المطعم)، وفوجئ أثناء تناول الوجبة بوجود ذبابة مطبوخة داخلها".

وأبدى المواطن استغرابه من تردّي مستوى النظافة بالمطعم؛ حيث طالب بلدية القوز بالمتابعة السريعة والتجاوب معه، وتطبيق النظام بحق المطعم نظير تقصيرهم وعدم اهتمامهم بصحة المواطن والمقيم.

"سبق" أحالت الصور والفيديو إلى المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، الذي طالب المواطنين بالمبادرة بالاتصال بالرقم 940 عند ملاحظتهم أي شيء من هذا القبيل؛ حتى يصلهم البلاغ رسميًّا ليتم توجيهه للجهة المختصة بالبلدية، مؤكدًا حرص البلدية على تكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم، ورفع مستوى النظافة بها.

ولفت الشيخي إلى أنه وفي حال وصول البلاغ للبلدية رسميًّا؛ فأنه سيتم توجيه مراقب صحي للجهة المعنية، وسيتم التأكد من سلامة المنشأة التي تخضع لرقابة البلدية، وكذلك من يعملون بها، وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات بحقهم حال التأكد من الشكوى؛ وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات بالبلدية.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
05:38 PM

شاهد.. مواطن يرصد "ذباب" مع الأكل بمطعم شهير بالقوز

طالب البلدية بالمتابعة السريعة والتجاوب وتطبيق النظام بحقّه

A A A
علي السحاري - القنفذة
14
12,514

عثر أحد المواطنين في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، اليوم، في وجبة اشتراها من أحد المطاعم الشهيرة بالقوز؛ على ذبابة كانت قد طبخت مع الأكل.

وتفصيلًا: فوجئ المواطن بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة بوجود "ذبابة" داخل وجبة غداء طلبها اليوم من مطعم شهير؛ حيث قال في مقطع فيديو لتوضيح ما حدث معه: "إنه توجه لشراء طعام الغداء من أحد المطاعم المعروفة بالقوز (تحتفظ "سبق" باسم المطعم)، وفوجئ أثناء تناول الوجبة بوجود ذبابة مطبوخة داخلها".

وأبدى المواطن استغرابه من تردّي مستوى النظافة بالمطعم؛ حيث طالب بلدية القوز بالمتابعة السريعة والتجاوب معه، وتطبيق النظام بحق المطعم نظير تقصيرهم وعدم اهتمامهم بصحة المواطن والمقيم.

"سبق" أحالت الصور والفيديو إلى المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، الذي طالب المواطنين بالمبادرة بالاتصال بالرقم 940 عند ملاحظتهم أي شيء من هذا القبيل؛ حتى يصلهم البلاغ رسميًّا ليتم توجيهه للجهة المختصة بالبلدية، مؤكدًا حرص البلدية على تكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم، ورفع مستوى النظافة بها.

ولفت الشيخي إلى أنه وفي حال وصول البلاغ للبلدية رسميًّا؛ فأنه سيتم توجيه مراقب صحي للجهة المعنية، وسيتم التأكد من سلامة المنشأة التي تخضع لرقابة البلدية، وكذلك من يعملون بها، وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات بحقهم حال التأكد من الشكوى؛ وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات بالبلدية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة