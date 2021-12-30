"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والشمالية وجازان والشرقية والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والربوعة الحرجة والنماص وأحد رفيدة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وبيشة، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والشعيبة وبحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وعشيرة وقيا ومسيان حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم والمزاحمية ورماح وضرما وليلى، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، فيما تشهد السليل ووادي الدواسر ضبابًا حتى الساعة الـ 09.00 صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والخبراء والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور ورياض الخبراء وعيون الجواء وعنيزة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد وبقيق وحرض وسلوى والقطيف والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.