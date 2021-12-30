النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها عربيًّا وإسلاميًّا والتزامها بمواثيق الأمن والسلام بالعالم

خادم الحرمين يبارك مشاريع ولي العهد المستقبلية ويشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة كورونا

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والشمالية وجازان والشرقية والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والربوعة الحرجة والنماص وأحد رفيدة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وبيشة، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والشعيبة وبحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وعشيرة وقيا ومسيان حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم والمزاحمية ورماح وضرما وليلى، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، فيما تشهد السليل ووادي الدواسر ضبابًا حتى الساعة الـ 09.00 صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والخبراء والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور ورياض الخبراء وعيون الجواء وعنيزة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد وبقيق وحرض وسلوى والقطيف والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والشمالية وجازان والشرقية والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والربوعة الحرجة والنماص وأحد رفيدة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وبيشة، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والشعيبة وبحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وعشيرة وقيا ومسيان حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم والمزاحمية ورماح وضرما وليلى، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، فيما تشهد السليل ووادي الدواسر ضبابًا حتى الساعة الـ 09.00 صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والخبراء والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور ورياض الخبراء وعيون الجواء وعنيزة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد وبقيق وحرض وسلوى والقطيف والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:03 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,440

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والشمالية وجازان والشرقية والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والربوعة الحرجة والنماص وأحد رفيدة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وبيشة، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والشعيبة وبحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وعشيرة وقيا ومسيان حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم والمزاحمية ورماح وضرما وليلى، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، فيما تشهد السليل ووادي الدواسر ضبابًا حتى الساعة الـ 09.00 صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا وضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والخبراء والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور ورياض الخبراء وعيون الجواء وعنيزة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد وبقيق وحرض وسلوى والقطيف والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,016
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,534

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة