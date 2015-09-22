وأظهر أحدث البيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 229.508.037 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 4.707.821 وفاة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدّر دول العالم من حيث عدد الإصابات.

تجاوز إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 229 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم.

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-22 تجاوز إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 229 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم. وأظهر أحدث البيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 229.508.037 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 4.707.821 وفاة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدّر دول العالم من حيث عدد الإصابات.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 10:05 AM

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة ارتفع إجمالي الوفيات جرّاء الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 4.707.821 وفاة





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تجاوز إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 229 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم.

وأظهر أحدث البيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 229.508.037 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 4.707.821 وفاة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدّر دول العالم من حيث عدد الإصابات.