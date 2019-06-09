تبوك.. إزالة أكثر من 20 ألف طن من النفايات خلال رمضان وإجازة العيد

لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان المدينة ومحافظاتها ومراكزها وقراها

كثفت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة أعمالها خلال شهر رمضان وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك بتجنيد إمكانيات الأمانة وبلدياتها التابعة خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها وقراها من المواطنين والمقيمين أو القادمين إليها أثناء إجازة العيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات ممثلةً بالإدارات العامة للنظافة والمرادم كثفت جهودها لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة خلال شهر رمضان وفترة إجازة العيد التي بلغت 21000 طن، كما سجلت كمية النفايات المنزلية 6800 طن، وبلغت كمية النفايات التجارية 13200 طن، كما سجلت النفايات ذات الأحجام الكبيرة 1832 طنًا، في حين حشدت أمانة منطقة تبوك 2734 عامل نظافة للعمل على مدار الساعة، وخصصت 261 آلية منوعة للنظافة للتعامل مع تزايد النفايات خلال الموسم ورفع المخلفات المنزلية والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة ونقلها لمردم النفايات ومعالجتها بيئيًا وفق الأساليب العلمية المتبعة أثناء عطلة عيد الفطر المبارك بإشراف مباشر ومتابعة من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.

وأكد الغبان على دور المواطنين والمقيمين في التعاون مع جهود الأمانة والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940.