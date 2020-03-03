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قرعة دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تصطدم بالبرتغال وكرواتيا.. وصراع بين ألمانيا وإسبانيا

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية التي سحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن مجموعات متفاوتة الصعوبة ضمن المستويات الأربعة من المسابقة في نسختها الثانية.

وكشفت قرعة دوري الأمم الأوروبية عن مباريات منتظرة، لاسيما في المجموعة الثالثة التي وضعت منتخبات فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا، والبرتغال بطلة أوروبا والسويد؛ وجهاً لوجه، كما أوقعت القرعة منتخبات إيطاليا وهولندا وبولندا في مجموعة واحدة، في حين تصطدم إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات؛ إذ ضم كل مستوى من المستويات الثلاثة الأولى 16 منتخبًا؛ حيث تمّ توزيع هذه المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات.

وفيما يتعلق بالمستوى الرابع فضم سبعة منتخبات: انقسمت على مجموعتين؛ ضمت واحدة منها أربعة منتخبات، والثانية ثلاثة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المستوى الأول:


المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.
المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.
المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.
المجموعة الثانية: إسرائيل، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك.
المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.
المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية إيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود.
المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.
المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.
المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.
المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.

يشار أن منتخب البرتغال فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة عقب تخطي هولندا في النهائي.

ويتأهل أبطال مجموعات المستوى الأول إلى نصف النهائي.

هولندا دوري الأمم الأوروبية قرعة دوري الأمم الأوروبية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قرعة دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تصطدم بالبرتغال وكرواتيا.. وصراع بين ألمانيا وإسبانيا
سبق

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية التي سحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن مجموعات متفاوتة الصعوبة ضمن المستويات الأربعة من المسابقة في نسختها الثانية.

وكشفت قرعة دوري الأمم الأوروبية عن مباريات منتظرة، لاسيما في المجموعة الثالثة التي وضعت منتخبات فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا، والبرتغال بطلة أوروبا والسويد؛ وجهاً لوجه، كما أوقعت القرعة منتخبات إيطاليا وهولندا وبولندا في مجموعة واحدة، في حين تصطدم إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات؛ إذ ضم كل مستوى من المستويات الثلاثة الأولى 16 منتخبًا؛ حيث تمّ توزيع هذه المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات.

وفيما يتعلق بالمستوى الرابع فضم سبعة منتخبات: انقسمت على مجموعتين؛ ضمت واحدة منها أربعة منتخبات، والثانية ثلاثة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المستوى الأول:


المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.
المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.
المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.
المجموعة الثانية: إسرائيل، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك.
المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.
المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية إيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود.
المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.
المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.
المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.
المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.

يشار أن منتخب البرتغال فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة عقب تخطي هولندا في النهائي.

ويتأهل أبطال مجموعات المستوى الأول إلى نصف النهائي.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:01 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:31 PM

قرعة دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تصطدم بالبرتغال وكرواتيا.. وصراع بين ألمانيا وإسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية التي سحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن مجموعات متفاوتة الصعوبة ضمن المستويات الأربعة من المسابقة في نسختها الثانية.

وكشفت قرعة دوري الأمم الأوروبية عن مباريات منتظرة، لاسيما في المجموعة الثالثة التي وضعت منتخبات فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا، والبرتغال بطلة أوروبا والسويد؛ وجهاً لوجه، كما أوقعت القرعة منتخبات إيطاليا وهولندا وبولندا في مجموعة واحدة، في حين تصطدم إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات؛ إذ ضم كل مستوى من المستويات الثلاثة الأولى 16 منتخبًا؛ حيث تمّ توزيع هذه المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات.

وفيما يتعلق بالمستوى الرابع فضم سبعة منتخبات: انقسمت على مجموعتين؛ ضمت واحدة منها أربعة منتخبات، والثانية ثلاثة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المستوى الأول:


المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.
المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.
المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.
المجموعة الثانية: إسرائيل، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك.
المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.
المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية إيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود.
المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.
المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.
المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.
المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.

يشار أن منتخب البرتغال فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة عقب تخطي هولندا في النهائي.

ويتأهل أبطال مجموعات المستوى الأول إلى نصف النهائي.

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