النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير مستشفى الصحة النفسية يصدر عددًا من قرارات التكليف

في إطار سياسة ونهج الإدارة في تدوير المناصب القيادية

أصدر مدير مستشفى الصحة النفسية الاختصاصي فهد بن صالح الغامدي عددًا من القرارات الإدارية في إطار سياسة ونهج الإدارة في تدوير المناصب القيادية ودعم الإدارات بالكفاءات الطبية والإدارية وإثرائها بالخبرات المتميزة.

وقد صدر اليوم قرار تكليف فيصل بن عبيدالله السيالي مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي والتوعية الصحية لمدة سنة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 / 3 / 1441، وبهذا القرار يسهم في دفع مسيرة العمل نحو مزيد من النجاحات.

وأعرب السيالي عن شكره لمدير المستشفى على هذه الثقة الغالية، مؤملاً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يُسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق رضا الجميع.

مستشفى الصحة النفسية بالطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير مستشفى الصحة النفسية يصدر عددًا من قرارات التكليف
سبق

أصدر مدير مستشفى الصحة النفسية الاختصاصي فهد بن صالح الغامدي عددًا من القرارات الإدارية في إطار سياسة ونهج الإدارة في تدوير المناصب القيادية ودعم الإدارات بالكفاءات الطبية والإدارية وإثرائها بالخبرات المتميزة.

وقد صدر اليوم قرار تكليف فيصل بن عبيدالله السيالي مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي والتوعية الصحية لمدة سنة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 / 3 / 1441، وبهذا القرار يسهم في دفع مسيرة العمل نحو مزيد من النجاحات.

وأعرب السيالي عن شكره لمدير المستشفى على هذه الثقة الغالية، مؤملاً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يُسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق رضا الجميع.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:58 PM

مدير مستشفى الصحة النفسية يصدر عددًا من قرارات التكليف

في إطار سياسة ونهج الإدارة في تدوير المناصب القيادية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
269

أصدر مدير مستشفى الصحة النفسية الاختصاصي فهد بن صالح الغامدي عددًا من القرارات الإدارية في إطار سياسة ونهج الإدارة في تدوير المناصب القيادية ودعم الإدارات بالكفاءات الطبية والإدارية وإثرائها بالخبرات المتميزة.

وقد صدر اليوم قرار تكليف فيصل بن عبيدالله السيالي مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي والتوعية الصحية لمدة سنة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 / 3 / 1441، وبهذا القرار يسهم في دفع مسيرة العمل نحو مزيد من النجاحات.

وأعرب السيالي عن شكره لمدير المستشفى على هذه الثقة الغالية، مؤملاً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يُسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق رضا الجميع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,351
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,815
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,259
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,440

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة