تمكنت شرطة حائل من استعادة مركبة سرقها مواطن خمسيني، وتم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة حائل النقيب طارق النصار :"إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد السادس من العمر، قام بسرقة مركبة، وتم استعادتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.
الجهات الأمنية تقبض على مواطن خمسيني سرق سيارة بحائل
خالد السليميسبق2021-05-19
تمكنت شرطة حائل من استعادة مركبة سرقها مواطن خمسيني، وتم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة حائل النقيب طارق النصار :"إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد السادس من العمر، قام بسرقة مركبة، وتم استعادتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
11:52 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
07:55 PM
الجهات الأمنية تقبض على مواطن خمسيني سرق سيارة بحائل
تمكنت شرطة حائل من استعادة مركبة سرقها مواطن خمسيني، وتم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة حائل النقيب طارق النصار :"إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد السادس من العمر، قام بسرقة مركبة، وتم استعادتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.