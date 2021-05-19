الجهات الأمنية تقبض على مواطن خمسيني سرق سيارة بحائل

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة

تمكنت شرطة حائل من استعادة مركبة سرقها مواطن خمسيني، وتم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة حائل النقيب طارق النصار :"إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد السادس من العمر، قام بسرقة مركبة، وتم استعادتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.