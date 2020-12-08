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إنفوجرافيك.. "النقل" تنجز مشاريع عملاقة بمدن وقرى المملكة خلال نوفمبر

بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق التابعة لها بكافة المناطق

أعلنت وزارة النقل عن المشاريع العملاقة التي قامت بتنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2020م، بمدن وقرى المملكة، التي تضمنت الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في كافة مناطق المملكة، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية وصيانتها.

وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أنها قامت بالعديد من المشروعات المساهمة في رفع مستوى السلامة على الطرق، من خلال تركيب حواجز دورانية بطول 3,40 كم، ووضع حواجز خرسانية بطول 21 كم، وعلامات أرضية "عيون القطط" بطول 25 كم، وسياج للطرق بطول 112 كم، وحواجز معدنية بطول 34,71 كم، كما تم عمل دهانات للطرق بطول 134 كم، بالإضافة إلى 8 تقاطعات، وتركيب لوحات تحذيرية وإرشادية بعدد 785 لوحة.

وعلى صعيد تعزيز كفاءة التشغيل فقد أنهت الوزارة فحص وتقييم (80) جسرًا، كما قامت بحزمة من الأعمال على الطرق بطول يزيد على 17 ألف كم، وذلك من خلال مسح الأضرار بالأسطح الأسفلتية، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية، بالإضافة إلى أعمال المسح الجغرافي للمسارات الطولية.

وتضمنت الأعمال مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (10798) كيلومترًا، والانتهاء من نظافة مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(10969) موقعًا، كما تم مسح وتمهيد الطرق الترابية بطول (8166) كيلومتراً، واستخدام كميات الأسفلت المكشوط بواقع (7635) مترًا مكعبًا، وكشط وإعادة سفلتة لـ(3069) كم، وإزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بواقع (12001) مترًا مكعبًا، كما تم ردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بواقع (257) موقعًا، وذلك ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية، كما قامت الوزارة بتنفيذ 9 مشاريع بطول 171 كم.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات؛ تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفوجرافيك.. "النقل" تنجز مشاريع عملاقة بمدن وقرى المملكة خلال نوفمبر
سبق

أعلنت وزارة النقل عن المشاريع العملاقة التي قامت بتنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2020م، بمدن وقرى المملكة، التي تضمنت الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في كافة مناطق المملكة، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية وصيانتها.

وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أنها قامت بالعديد من المشروعات المساهمة في رفع مستوى السلامة على الطرق، من خلال تركيب حواجز دورانية بطول 3,40 كم، ووضع حواجز خرسانية بطول 21 كم، وعلامات أرضية "عيون القطط" بطول 25 كم، وسياج للطرق بطول 112 كم، وحواجز معدنية بطول 34,71 كم، كما تم عمل دهانات للطرق بطول 134 كم، بالإضافة إلى 8 تقاطعات، وتركيب لوحات تحذيرية وإرشادية بعدد 785 لوحة.

وعلى صعيد تعزيز كفاءة التشغيل فقد أنهت الوزارة فحص وتقييم (80) جسرًا، كما قامت بحزمة من الأعمال على الطرق بطول يزيد على 17 ألف كم، وذلك من خلال مسح الأضرار بالأسطح الأسفلتية، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية، بالإضافة إلى أعمال المسح الجغرافي للمسارات الطولية.

وتضمنت الأعمال مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (10798) كيلومترًا، والانتهاء من نظافة مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(10969) موقعًا، كما تم مسح وتمهيد الطرق الترابية بطول (8166) كيلومتراً، واستخدام كميات الأسفلت المكشوط بواقع (7635) مترًا مكعبًا، وكشط وإعادة سفلتة لـ(3069) كم، وإزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بواقع (12001) مترًا مكعبًا، كما تم ردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بواقع (257) موقعًا، وذلك ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية، كما قامت الوزارة بتنفيذ 9 مشاريع بطول 171 كم.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات؛ تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:22 PM

إنفوجرافيك.. "النقل" تنجز مشاريع عملاقة بمدن وقرى المملكة خلال نوفمبر

بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق التابعة لها بكافة المناطق

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عبدالله الراجحي - الرياض
0
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أعلنت وزارة النقل عن المشاريع العملاقة التي قامت بتنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2020م، بمدن وقرى المملكة، التي تضمنت الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في كافة مناطق المملكة، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية وصيانتها.

وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أنها قامت بالعديد من المشروعات المساهمة في رفع مستوى السلامة على الطرق، من خلال تركيب حواجز دورانية بطول 3,40 كم، ووضع حواجز خرسانية بطول 21 كم، وعلامات أرضية "عيون القطط" بطول 25 كم، وسياج للطرق بطول 112 كم، وحواجز معدنية بطول 34,71 كم، كما تم عمل دهانات للطرق بطول 134 كم، بالإضافة إلى 8 تقاطعات، وتركيب لوحات تحذيرية وإرشادية بعدد 785 لوحة.

وعلى صعيد تعزيز كفاءة التشغيل فقد أنهت الوزارة فحص وتقييم (80) جسرًا، كما قامت بحزمة من الأعمال على الطرق بطول يزيد على 17 ألف كم، وذلك من خلال مسح الأضرار بالأسطح الأسفلتية، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية، بالإضافة إلى أعمال المسح الجغرافي للمسارات الطولية.

وتضمنت الأعمال مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (10798) كيلومترًا، والانتهاء من نظافة مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(10969) موقعًا، كما تم مسح وتمهيد الطرق الترابية بطول (8166) كيلومتراً، واستخدام كميات الأسفلت المكشوط بواقع (7635) مترًا مكعبًا، وكشط وإعادة سفلتة لـ(3069) كم، وإزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بواقع (12001) مترًا مكعبًا، كما تم ردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بواقع (257) موقعًا، وذلك ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية، كما قامت الوزارة بتنفيذ 9 مشاريع بطول 171 كم.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات؛ تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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