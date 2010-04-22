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ضبط مخالف تسبب في نهل رمال واقتلاع أشجار أم الدوم بالموية

بعد تداول الواقعة عبر منصات التواصل وبالتعاون مع الأمن البيئي

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مخالف تسبب في نهل الرمال واقتلاع عدد من الأشجار في وادي أبوصلال في أم الدوم بمحافظة الموية.

وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتلاع عدد من الأشجار وتدمير البيئة، باشر بشكل عاجل مندوب من المكتب ومن مركز أم الدوم الموقع للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المخالف وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جدير بالذكر أن أم الدوم تقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال شرق مدينة الطائف وهي حلقة وصل بين نجد والحجاز سـُـميت أم الدوم بهذا الاسم نسبة إلى شجرة الدوم التي تنمو في أودية هذه المنطقة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مخالف تسبب في نهل رمال واقتلاع أشجار أم الدوم بالموية
سبق

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مخالف تسبب في نهل الرمال واقتلاع عدد من الأشجار في وادي أبوصلال في أم الدوم بمحافظة الموية.

وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتلاع عدد من الأشجار وتدمير البيئة، باشر بشكل عاجل مندوب من المكتب ومن مركز أم الدوم الموقع للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المخالف وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جدير بالذكر أن أم الدوم تقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال شرق مدينة الطائف وهي حلقة وصل بين نجد والحجاز سـُـميت أم الدوم بهذا الاسم نسبة إلى شجرة الدوم التي تنمو في أودية هذه المنطقة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
11:35 AM

ضبط مخالف تسبب في نهل رمال واقتلاع أشجار أم الدوم بالموية

بعد تداول الواقعة عبر منصات التواصل وبالتعاون مع الأمن البيئي

A A A
عبدالله الراجحي - الطائف
2
3,438

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مخالف تسبب في نهل الرمال واقتلاع عدد من الأشجار في وادي أبوصلال في أم الدوم بمحافظة الموية.

وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتلاع عدد من الأشجار وتدمير البيئة، باشر بشكل عاجل مندوب من المكتب ومن مركز أم الدوم الموقع للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المخالف وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جدير بالذكر أن أم الدوم تقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال شرق مدينة الطائف وهي حلقة وصل بين نجد والحجاز سـُـميت أم الدوم بهذا الاسم نسبة إلى شجرة الدوم التي تنمو في أودية هذه المنطقة.

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