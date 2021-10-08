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أكثر من 450 مشاركاً في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

يوجد به مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات والمقاني

سجّل مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم، أمس، حراكاً اقتصادياً واسعاً، ضمن عمليات البيع والشراء بكل الألوان، بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً من ملاك الأبل بالمملكة، والذي تشرف عليه إمارة وأمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية، وذلك على طريق الأسياح بمدينة بريدة.

وتشهد مزادات بيع الأبل اعتدالاً ملموساً، وبأسعار مناسبة، بكل أنواعها ولجميع مستويات الإبل، إذ يوجد في السوق مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات والمقاني وغيرها من أنواع الإبل، إضافةً إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة، ومعارض تعنى برجال العقيلات بمنطقة القصيم، وأخرى للسيارات الكلاسيكية والتراثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 450 مشاركاً في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم
سبق

سجّل مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم، أمس، حراكاً اقتصادياً واسعاً، ضمن عمليات البيع والشراء بكل الألوان، بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً من ملاك الأبل بالمملكة، والذي تشرف عليه إمارة وأمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية، وذلك على طريق الأسياح بمدينة بريدة.

وتشهد مزادات بيع الأبل اعتدالاً ملموساً، وبأسعار مناسبة، بكل أنواعها ولجميع مستويات الإبل، إذ يوجد في السوق مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات والمقاني وغيرها من أنواع الإبل، إضافةً إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة، ومعارض تعنى برجال العقيلات بمنطقة القصيم، وأخرى للسيارات الكلاسيكية والتراثية.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
02:25 PM

أكثر من 450 مشاركاً في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

يوجد به مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات والمقاني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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سجّل مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم، أمس، حراكاً اقتصادياً واسعاً، ضمن عمليات البيع والشراء بكل الألوان، بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً من ملاك الأبل بالمملكة، والذي تشرف عليه إمارة وأمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية، وذلك على طريق الأسياح بمدينة بريدة.

وتشهد مزادات بيع الأبل اعتدالاً ملموساً، وبأسعار مناسبة، بكل أنواعها ولجميع مستويات الإبل، إذ يوجد في السوق مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات والمقاني وغيرها من أنواع الإبل، إضافةً إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة، ومعارض تعنى برجال العقيلات بمنطقة القصيم، وأخرى للسيارات الكلاسيكية والتراثية.

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