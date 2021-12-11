أقيمت على صالة نادي النهضة.. اختتام بطولة الكاراتيه المفتوحة

شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 55 ناديًا

اختتمت اليوم السبت، منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه الثالثة للأندية والهيئات (ناشئين A وB، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقات (القتال- الكاتا)، والتي أقيمت على صالة نادي النهضة بالدمام، خلال الفترة من 9- 11 ديسمبر الحالي، وشهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 55 ناديًا.

وتمكن فريق نادي هجر من الحصول على المركز الأول في الترتيب العام لدرجة الناشئين (A)؛ فيما حصل فريق نادي الجبيل على المركز الثاني، وفريق نادي الأهلي على المركز الثالث.

وحصل فريق الأهلي على المركز الأول في الترتيب العام لدرجة الناشئين (B)، بينما تمكن فريق هجر من الحصول على المركز الثاني، وفريق الفيصلي على المركز الثالث.

وفي منافسات درجة الشباب استطاع فريق الأهلي الحصول على المركز الأول من الترتيب العام، بينما حصل فريق الوحدة على المركز الثاني، وفريق جرش على المركز الثالث.

وتمكن فريق النصر من الحصول على المركز الأول بالترتيب العام في منافسات درجة الأولمبي؛ فيما حصل فريق الاتفاق على المركز الثاني، وفريق الفيصلي على المركز الثالث.

وحصل فريق حراء على المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات الدرجة الأولى؛ بينما حصل فريق الوحدة على المركز الثاني، وفريق الرائد على المركز الثالث.

وفي ختام منافسات البطولة تم تتويج الأبطال والأندية الحاصلة على المراكز الأولى في منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه للأندية والهيئات الثالثة (ناشئين A وB، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقتي (القتال- الكاتا).

من جهته أبدى رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري، سعادته بالأعداد الكبيرة التي شهدتها البطولة طوال الأيام الماضية والمنافسة القوية بين جميع المشاركين، التي تدل على اهتمام وحرص الأندية على المشاركة في بطولات ومنافسات الكاراتيه، التي تحظى باهتمام ودعم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، اللذان يبذلان جهودًا كبيرة في توفير كل سبل النجاح لأي نشاط رياضي في مملكتنا الغالية.

هذا وستتوقف كل الأنشطة في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري، بسبب مشاركة المنتخب السعودي للكاراتيه في البطولة الآسيوية السابعة عشر للكبار، والتاسعة عشر للناشئين والشباب، وتحت 21 سنة للكاراتيه، في كازاخستان.