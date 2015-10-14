انطلاق #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين

القصبي: يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية

انطلقت -قبل قليل- أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، حيث من المنتظر أن يوقع مجلس الأعمال السعودي - الروسي عدة اتفاقيات مشتركة.

وقال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي: 23 مليون ريال حجم التبادل بين المملكة وروسيا؛ مبيناً أن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية بين المملكة وروسيا.

وأضاف: بالنظر إلى المسيرة التاريخية للعلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا، نجد أن البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة وراسخة، يسودها التفاهم المشترك والتقدير المتبادل.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ إن هناك اتفاقيات تأسيس تعاون إستراتيجي مشترك بين البلدين، وإن صندوق الاستثمارات السعودي استثمر 10 مليارات دولار في روسيا، والتبادل التجاري بين البلدين تخطى 100 مليار منذ العام الماضي.

وتابع: الوثائق التي ستوقّع ستكون دفعة قوية للتعاون بين البلدين وسنعمل على توقيع اتفاقيات عدة خلال هذه الزيارة، كما أن زيارة الملك سلمان إلى روسيا أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين.

ويناقش #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.