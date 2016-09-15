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"جامعة الطائف" تعتمد ماجستير إعداد المعلم ودبلوم الوقاية من المخدرات

"الطريسي": سياسة جديدة لتطوير المعلمين وتأهيلهم للميدان بشكل أكثر كفاءة

وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واعتمد المجلس برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى "قسم التمريض" بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى "كلية التمريض".

وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه؛ تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسة جديدة لإعداد المعلم وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة؛ لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

وأكد الدكتور الطريسي أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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"جامعة الطائف" تعتمد ماجستير إعداد المعلم ودبلوم الوقاية من المخدرات
سبق

وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واعتمد المجلس برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى "قسم التمريض" بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى "كلية التمريض".

وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه؛ تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسة جديدة لإعداد المعلم وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة؛ لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

وأكد الدكتور الطريسي أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:30 AM

"جامعة الطائف" تعتمد ماجستير إعداد المعلم ودبلوم الوقاية من المخدرات

"الطريسي": سياسة جديدة لتطوير المعلمين وتأهيلهم للميدان بشكل أكثر كفاءة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واعتمد المجلس برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى "قسم التمريض" بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى "كلية التمريض".

وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه؛ تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسة جديدة لإعداد المعلم وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة؛ لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

وأكد الدكتور الطريسي أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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