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زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية يخلف 26 قتيلاً

أعقبه انهيارات أرضيّة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سولاويسي الإندونيسية؛ ما أدى إلى مصرع 26 شخصاً على الأقل.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع عند الساعة 2.18 بالتوقيت المحلّي، وكان مركزه على بُعد 36 كلم جنوبي ماموجو، وعلى عُمق 18 كلم.

وأعقبت الزلزال انهيارات أرضيّة؛ ما أعاق الوصول إلى طريق رئيسّة في المنطقة.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة، أن المعلومات الأخيرة المتوافرة تفيد بمصرع 26 شخصاً جميعهم من مدينة ماموجو، مرشحةً ارتفاع الحصيلة.

وكان سكان المنطقة قد شعروا أمس بهزّة قوّتها 5.8 درجة لم تتسبّب في أضرار كبيرة.

زلزال

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زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية يخلف 26 قتيلاً
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سولاويسي الإندونيسية؛ ما أدى إلى مصرع 26 شخصاً على الأقل.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع عند الساعة 2.18 بالتوقيت المحلّي، وكان مركزه على بُعد 36 كلم جنوبي ماموجو، وعلى عُمق 18 كلم.

وأعقبت الزلزال انهيارات أرضيّة؛ ما أعاق الوصول إلى طريق رئيسّة في المنطقة.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة، أن المعلومات الأخيرة المتوافرة تفيد بمصرع 26 شخصاً جميعهم من مدينة ماموجو، مرشحةً ارتفاع الحصيلة.

وكان سكان المنطقة قد شعروا أمس بهزّة قوّتها 5.8 درجة لم تتسبّب في أضرار كبيرة.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
01:13 PM

زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية يخلف 26 قتيلاً

أعقبه انهيارات أرضيّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سولاويسي الإندونيسية؛ ما أدى إلى مصرع 26 شخصاً على الأقل.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع عند الساعة 2.18 بالتوقيت المحلّي، وكان مركزه على بُعد 36 كلم جنوبي ماموجو، وعلى عُمق 18 كلم.

وأعقبت الزلزال انهيارات أرضيّة؛ ما أعاق الوصول إلى طريق رئيسّة في المنطقة.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة، أن المعلومات الأخيرة المتوافرة تفيد بمصرع 26 شخصاً جميعهم من مدينة ماموجو، مرشحةً ارتفاع الحصيلة.

وكان سكان المنطقة قد شعروا أمس بهزّة قوّتها 5.8 درجة لم تتسبّب في أضرار كبيرة.

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