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المملكة توقع مذكرة تفاهم مع عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي

وتشمل عدة مجالات كالتغير المناخي وتأثيره على موارد المياه وتفادي آثاره السلبية

وقعت المملكة مذكرة تفاهم مشتركة اليوم مع سلطنة عمان الشقيقة، بهدف بناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي.

ومثّل المملكة خلال التوقيع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما مثل السلطنة وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدكتور سعود بن حمود الحبسي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي، وعمليات التشغيل، وإطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على تطوير تقنيات الري المرشّدة للمياه وتطبيقاتها.

وتشمل مجالات التعاون بحث موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، ودعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، والعمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

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المملكة توقع مذكرة تفاهم مع عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي
سبق

وقعت المملكة مذكرة تفاهم مشتركة اليوم مع سلطنة عمان الشقيقة، بهدف بناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي.

ومثّل المملكة خلال التوقيع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما مثل السلطنة وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدكتور سعود بن حمود الحبسي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي، وعمليات التشغيل، وإطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على تطوير تقنيات الري المرشّدة للمياه وتطبيقاتها.

وتشمل مجالات التعاون بحث موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، ودعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، والعمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:44 PM

المملكة توقع مذكرة تفاهم مع عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي

وتشمل عدة مجالات كالتغير المناخي وتأثيره على موارد المياه وتفادي آثاره السلبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت المملكة مذكرة تفاهم مشتركة اليوم مع سلطنة عمان الشقيقة، بهدف بناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي.

ومثّل المملكة خلال التوقيع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما مثل السلطنة وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدكتور سعود بن حمود الحبسي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي، وعمليات التشغيل، وإطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على تطوير تقنيات الري المرشّدة للمياه وتطبيقاتها.

وتشمل مجالات التعاون بحث موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، ودعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، والعمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.

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