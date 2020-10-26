"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطارٍ رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطارٍ رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطارٍ رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.