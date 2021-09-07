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أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة

تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. نأمل أخذ الحيطة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة
سبق

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:47 AM

أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة

تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. نأمل أخذ الحيطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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