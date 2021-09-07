أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة
تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. نأمل أخذ الحيطة
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-09-07
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:47 AM
أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: رياح وأتربة
تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. نأمل أخذ الحيطة
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح" بمنطقة الرياض، من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه.. لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج - الخرج - الدوادمي - رماح) نود التنويه بأنه من المتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد المنطقة رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.