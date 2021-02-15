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"الوحدة" يتعاقد مع عبدالكريم القحطاني لثلاثة مواسم

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع اللاعب عبدالكريم القحطاني لمدة 3 سنوات قادمة بدايةً من الموسم المقبل.


وسيكمل اللاعب بقية موسمه الأخير مع فريق الفيحاء قبل الانتقال للوحدة.

ويبلغ "القحطاني" من العمر 26 عاماً، ومثل فريق الهلال في فئتي الناشئين والشباب، ثم صعد للفريق الأول وحقق بطولتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي في عام 2015.

وأعير اللاعب للرائد 2016، ثم انتقل لنادي الفيحاء في العام التالي، ومستمر مع الفريق حتى الآن.

الوحدة عبدالكريم القحطاني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوحدة" يتعاقد مع عبدالكريم القحطاني لثلاثة مواسم
سبق

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع اللاعب عبدالكريم القحطاني لمدة 3 سنوات قادمة بدايةً من الموسم المقبل.


وسيكمل اللاعب بقية موسمه الأخير مع فريق الفيحاء قبل الانتقال للوحدة.

ويبلغ "القحطاني" من العمر 26 عاماً، ومثل فريق الهلال في فئتي الناشئين والشباب، ثم صعد للفريق الأول وحقق بطولتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي في عام 2015.

وأعير اللاعب للرائد 2016، ثم انتقل لنادي الفيحاء في العام التالي، ومستمر مع الفريق حتى الآن.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:48 PM

"الوحدة" يتعاقد مع عبدالكريم القحطاني لثلاثة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,082

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع اللاعب عبدالكريم القحطاني لمدة 3 سنوات قادمة بدايةً من الموسم المقبل.


وسيكمل اللاعب بقية موسمه الأخير مع فريق الفيحاء قبل الانتقال للوحدة.

ويبلغ "القحطاني" من العمر 26 عاماً، ومثل فريق الهلال في فئتي الناشئين والشباب، ثم صعد للفريق الأول وحقق بطولتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي في عام 2015.

وأعير اللاعب للرائد 2016، ثم انتقل لنادي الفيحاء في العام التالي، ومستمر مع الفريق حتى الآن.

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