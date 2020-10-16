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الاتحاد والنصر: طوينا صفحة الماضي سنعمل معاً لنبذ التعصب الرياضي والشفافية

أعلنت إدارتا الاتحاد والنصر في بيان رسمي تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتي رفعتها إدارة الاتحاد على المشرف العام لنادي النصر بسبب تفاوضه مع لاعبين اتحاديين عقدهما مازال ساري المفعول مع النادي.

وقال نادي الاتحاد في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل :"استناداً لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي ومجلس إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما، بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي".

من جانبها قالت إدارة النصر في بيان نشرته على الحساب الرسمي للنادي :" استناداً لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ومجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتعاون الأخوي بين الإدارتين بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي والله الموفق.

الاتحاد النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد والنصر: طوينا صفحة الماضي سنعمل معاً لنبذ التعصب الرياضي والشفافية
سبق

أعلنت إدارتا الاتحاد والنصر في بيان رسمي تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتي رفعتها إدارة الاتحاد على المشرف العام لنادي النصر بسبب تفاوضه مع لاعبين اتحاديين عقدهما مازال ساري المفعول مع النادي.

وقال نادي الاتحاد في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل :"استناداً لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي ومجلس إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما، بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي".

من جانبها قالت إدارة النصر في بيان نشرته على الحساب الرسمي للنادي :" استناداً لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ومجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتعاون الأخوي بين الإدارتين بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي والله الموفق.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
12:38 AM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:10 AM

الاتحاد والنصر: طوينا صفحة الماضي سنعمل معاً لنبذ التعصب الرياضي والشفافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارتا الاتحاد والنصر في بيان رسمي تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتي رفعتها إدارة الاتحاد على المشرف العام لنادي النصر بسبب تفاوضه مع لاعبين اتحاديين عقدهما مازال ساري المفعول مع النادي.

وقال نادي الاتحاد في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل :"استناداً لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي ومجلس إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما، بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي".

من جانبها قالت إدارة النصر في بيان نشرته على الحساب الرسمي للنادي :" استناداً لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ومجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتعاون الأخوي بين الإدارتين بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي والله الموفق.

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