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الحمدان خارج قائمة الأخضر أمام الكويت وفلسطين ..بعد إصابته بـ "كورونا"

أعلن الجهاز الفني للأخضر استبعاد الدولي عبد الله الحمدان من القائمة التي دخلت إلى المعسكر الإعدادي لمواجهة الكويت وفلسطين.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الدولي الحمدان لاعب الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتقرر أن يجري اللاعب فحصًا طبيًا آخر في ظل استقرار حالته الصحية وعدم معاناته أي أعراض أو مضاعفات بسبب الإصابة عند انضمامه إلى القائمة السعودية التي تستعد لخوض لقاء الكويت وديًا الخميس المقبل، وفلسطين في الثلاثين من مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحمدان خارج قائمة الأخضر أمام الكويت وفلسطين ..بعد إصابته بـ "كورونا"
سبق

أعلن الجهاز الفني للأخضر استبعاد الدولي عبد الله الحمدان من القائمة التي دخلت إلى المعسكر الإعدادي لمواجهة الكويت وفلسطين.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الدولي الحمدان لاعب الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتقرر أن يجري اللاعب فحصًا طبيًا آخر في ظل استقرار حالته الصحية وعدم معاناته أي أعراض أو مضاعفات بسبب الإصابة عند انضمامه إلى القائمة السعودية التي تستعد لخوض لقاء الكويت وديًا الخميس المقبل، وفلسطين في الثلاثين من مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:41 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:58 AM

الحمدان خارج قائمة الأخضر أمام الكويت وفلسطين ..بعد إصابته بـ "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,170

أعلن الجهاز الفني للأخضر استبعاد الدولي عبد الله الحمدان من القائمة التي دخلت إلى المعسكر الإعدادي لمواجهة الكويت وفلسطين.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الدولي الحمدان لاعب الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتقرر أن يجري اللاعب فحصًا طبيًا آخر في ظل استقرار حالته الصحية وعدم معاناته أي أعراض أو مضاعفات بسبب الإصابة عند انضمامه إلى القائمة السعودية التي تستعد لخوض لقاء الكويت وديًا الخميس المقبل، وفلسطين في الثلاثين من مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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