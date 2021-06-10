النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

"مكافحة الفساد": إيقاف موظف "نقل نفسه" باسم المستخدم الخاص بمديره المتوفى

استخدم بيانات دخوله بعد أن علم بوفاته

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ ضمن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها وأعلنت عنها مساء اليوم؛ موظفًا يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات.

وتفصيلاً؛ أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ عن إيقاف موظف يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدمًا اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر، واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت عن مباشرتها لعددٍ من القضايا الجنائية.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكافحة الفساد": إيقاف موظف "نقل نفسه" باسم المستخدم الخاص بمديره المتوفى
سبق

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ ضمن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها وأعلنت عنها مساء اليوم؛ موظفًا يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات.

وتفصيلاً؛ أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ عن إيقاف موظف يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدمًا اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر، واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت عن مباشرتها لعددٍ من القضايا الجنائية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
09:44 PM

"مكافحة الفساد": إيقاف موظف "نقل نفسه" باسم المستخدم الخاص بمديره المتوفى

استخدم بيانات دخوله بعد أن علم بوفاته

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
14,381

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ ضمن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها وأعلنت عنها مساء اليوم؛ موظفًا يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات.

وتفصيلاً؛ أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ عن إيقاف موظف يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدمًا اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر، واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت عن مباشرتها لعددٍ من القضايا الجنائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,480
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,685

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة