"العماري" يحتفل بزواجه في المجاردة

احتفل كابتن قطار الحرمين علي عامر العماري، بزواجه من كريمة عبدالله حسن العماري، مساء الأحد، بقاعة الملكية في محافظة المجاردة.
جاء ذلك بحضور لفيف من الزملاء والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"العماري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل كابتن قطار الحرمين علي عامر العماري، بزواجه من كريمة عبدالله حسن العماري، مساء الأحد، بقاعة الملكية في محافظة المجاردة.
جاء ذلك بحضور لفيف من الزملاء والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"العماري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل كابتن قطار الحرمين علي عامر العماري، بزواجه من كريمة عبدالله حسن العماري، مساء الأحد، بقاعة الملكية في محافظة المجاردة.
جاء ذلك بحضور لفيف من الزملاء والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"العماري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل كابتن قطار الحرمين علي عامر العماري، بزواجه من كريمة عبدالله حسن العماري، مساء الأحد، بقاعة الملكية في محافظة المجاردة.
جاء ذلك بحضور لفيف من الزملاء والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"العماري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.