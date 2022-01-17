أمير الرياض يفتتح ملتقى ومعرض الاستقدام.. الاثنين القادم

الفعاليات تستمر 4 أيام بشراكة إستراتيجية مع عدة جهات

يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض يوم الاثنين القادم، ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات للموسم الثالث على التوالي، والذي يستمر على مدى أربعة أيام من 20- 23 يناير 2020م .

ويأتي حضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز للملتقى الأول والأضخم من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، تجسيداً للدعم المستمر من سموه لمختلف الأحداث والفعاليات التنموية، وانطلاقًا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية والمتميزة، التي تمثل بدورها انعكاساً لتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.

وتحتل الرياض المرتبة الأولى اقتصادياً على مستوى الأيدي العاملة الأجنبية، وعلى مستوى أضخم المشروعات الاقتصادية وأضخم مشروعات البنية التحتية، التي تمثل بدورها نموذجاً للتنوع الثقافي والاقتصادي.

وتحتل المملكة مرتبة متقدمة بين دول العالم بصفتها مركز استقطاب ضخمًا للقوى العاملة في مختلف المجالات .

ويأتي انطلاق الموسم الثالث من ملتقى ومعرض للاستقدام والخدمات العمالية المساندة في العاصمة الرياض، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، بمشاركة أضخم وأهم شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا الجانب.

وتشارك كذلك نخبة من مكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمتميزة مع الجمهور، الذي تمنح بدورها منصة لتقديم الخدمات وإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، بما يشمل شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.

وتصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش مختلف قضايا الموارد البشرية، ورأس المال البشري ودور الهيئات والمؤسسات الوطنية في تطوير الاستقدام، إذ ستعقد تلك الندوات التي سيقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون على مدار ثلاثة أيام، وتستهدف حضورًا منوعًا من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، لاسيما المعنيين بإدارة الموارد البشرية والتوظيف والإعلام .