النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوطنية للإسكان": 40% نسبة إنجاز أعمال مشروع المشرقية

تنفذه الشركة بنظام البناء الذاتي المطور.. والمرحلة الأولى منه 1200 وحدة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اكتمال 40% من أعمال البنية التحتية لمشروع "المشرقية" السكني الواقع شرق مدينة الرياض، وتنفذه الشركة بنظام البناء الذاتي المطور، بمفهوم جديد للبناء يجمع بين اختيار الأرض المناسبة والتصميم الهندسي الملائم للأسرة السعودية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 1200 وحدة، فيما سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني"، ويمتدّ المشروع على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2، ويتم تنفيذه ضمن 6 تصاميم مختلفة بخيارات تنفيذية مرنة، وبمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما سيضم المشروع بعد اكتماله مبانيَ سكنية وتجارية، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة لتوفير جودة الحياة لسكان المشروع.

ويتميز مشروع "المشرقية" بحلوله الهندسية الفريدة التي تتسم بالمرونة العالية؛ مما يتيح للأسر المستفيدة من المشروع إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.

وتستمر الشركة الوطنية للإسكان في ضخ المزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملك المسكن الأول إلى 70% بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - ويمكن حجز الوحدات عن طريق موقع وتطبيق "سكني" أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546809 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوطنية للإسكان": 40% نسبة إنجاز أعمال مشروع المشرقية
سبق

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اكتمال 40% من أعمال البنية التحتية لمشروع "المشرقية" السكني الواقع شرق مدينة الرياض، وتنفذه الشركة بنظام البناء الذاتي المطور، بمفهوم جديد للبناء يجمع بين اختيار الأرض المناسبة والتصميم الهندسي الملائم للأسرة السعودية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 1200 وحدة، فيما سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني"، ويمتدّ المشروع على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2، ويتم تنفيذه ضمن 6 تصاميم مختلفة بخيارات تنفيذية مرنة، وبمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما سيضم المشروع بعد اكتماله مبانيَ سكنية وتجارية، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة لتوفير جودة الحياة لسكان المشروع.

ويتميز مشروع "المشرقية" بحلوله الهندسية الفريدة التي تتسم بالمرونة العالية؛ مما يتيح للأسر المستفيدة من المشروع إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.

وتستمر الشركة الوطنية للإسكان في ضخ المزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملك المسكن الأول إلى 70% بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - ويمكن حجز الوحدات عن طريق موقع وتطبيق "سكني" أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546809 .

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
07:47 PM

"الوطنية للإسكان": 40% نسبة إنجاز أعمال مشروع المشرقية

تنفذه الشركة بنظام البناء الذاتي المطور.. والمرحلة الأولى منه 1200 وحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,357

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اكتمال 40% من أعمال البنية التحتية لمشروع "المشرقية" السكني الواقع شرق مدينة الرياض، وتنفذه الشركة بنظام البناء الذاتي المطور، بمفهوم جديد للبناء يجمع بين اختيار الأرض المناسبة والتصميم الهندسي الملائم للأسرة السعودية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 1200 وحدة، فيما سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني"، ويمتدّ المشروع على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2، ويتم تنفيذه ضمن 6 تصاميم مختلفة بخيارات تنفيذية مرنة، وبمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما سيضم المشروع بعد اكتماله مبانيَ سكنية وتجارية، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة لتوفير جودة الحياة لسكان المشروع.

ويتميز مشروع "المشرقية" بحلوله الهندسية الفريدة التي تتسم بالمرونة العالية؛ مما يتيح للأسر المستفيدة من المشروع إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.

وتستمر الشركة الوطنية للإسكان في ضخ المزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملك المسكن الأول إلى 70% بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - ويمكن حجز الوحدات عن طريق موقع وتطبيق "سكني" أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546809 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,001

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة