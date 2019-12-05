وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه عبدالله البرقاوي سبق 2019-12-05 نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية". وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 01:27 PM

موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه دعا إلى أخذ الحيطة والحذر من قِبَل سالكيه نتيجة انعدام الرؤية





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نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.