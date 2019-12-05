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موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر من قِبَل سالكيه نتيجة انعدام الرؤية

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

المركز الوطني للعمليات الأمنية موجة غبار الطقس أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه
سبق

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:27 PM

موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر من قِبَل سالكيه نتيجة انعدام الرؤية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".

وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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