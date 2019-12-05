موجة غبار على طرقات الطائف والخرمة ورنية.. و"٩١١" ينبه

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".
وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".
وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.المركز الوطني للعمليات الأمنية موجة غبار الطقس أتربة مثارة
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".
وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيْ "الطائف- الرياض"، "الخرمة- رنية".
وأكد المركز أن الموجة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية؛ داعيًا سالكي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.