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جدة.. الجهات الأمنية تضبط جانيًا حاول تكسير باب صراف أحد البنوك

التحقيق معه تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة شخصًا متلبسًا بمحاولة تكسير الباب الخارجي لصراف يتبع أحد البنوك في أحد الأحياء بالمحافظة.

وتفصيلاً، بحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد بحضور شخص للصراف، وقام بتكسير الباب الخارجي للصراف، والعبث به. وتحفّظ حارس الأمن على الجاني لحين وصول دوريات الأمن، وتم ضبطه، وإعداد محضر بالواقعة.

وتولت شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة الكندرة التحقيقات مع الجاني تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بحكم الاختصاص.

جدة صراف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. الجهات الأمنية تضبط جانيًا حاول تكسير باب صراف أحد البنوك
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة شخصًا متلبسًا بمحاولة تكسير الباب الخارجي لصراف يتبع أحد البنوك في أحد الأحياء بالمحافظة.

وتفصيلاً، بحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد بحضور شخص للصراف، وقام بتكسير الباب الخارجي للصراف، والعبث به. وتحفّظ حارس الأمن على الجاني لحين وصول دوريات الأمن، وتم ضبطه، وإعداد محضر بالواقعة.

وتولت شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة الكندرة التحقيقات مع الجاني تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بحكم الاختصاص.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:21 PM

جدة.. الجهات الأمنية تضبط جانيًا حاول تكسير باب صراف أحد البنوك

التحقيق معه تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة

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هادي العصيمي - جدة
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ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة شخصًا متلبسًا بمحاولة تكسير الباب الخارجي لصراف يتبع أحد البنوك في أحد الأحياء بالمحافظة.

وتفصيلاً، بحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد بحضور شخص للصراف، وقام بتكسير الباب الخارجي للصراف، والعبث به. وتحفّظ حارس الأمن على الجاني لحين وصول دوريات الأمن، وتم ضبطه، وإعداد محضر بالواقعة.

وتولت شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة الكندرة التحقيقات مع الجاني تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بحكم الاختصاص.

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