النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقنية جديدة من "فيسبوك ماسنجر" تزيل عنك عبء الفواتير

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً تقنية جديدة يمكنها أن تزيل عن المستخدمين عبء تحمّل الفواتير الباهظة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً إمكانية تقسيم الفواتير الباهظة مع أصدقائك أو أشقائك أو المقربين منك، خاصةً لو أنتم تخرجون في عشاء جماعي، أو تودّون شراء هدية لجدتكم مثلاً.

ويستلزم تفعيل تلك الخاصية أن تكون أنت وأصدقاؤك مشتركين في خدمة "فيسبوك بايمنتس" الجديدة للدفع الإلكتروني، والتي ستطلب تفاصيل بطاقاتك الائتمانية أو "باي بال".

وستعمل تلك التقنية عن طريق تجميع الأشخاص الذين تنوي تقاسُم الفاتورة معهم في دردشة جماعية على ماسنجر، وستجد في أسفل الدردشة أيقونة جديدة تحت اسم "تقاسم الفاتورة أو المدفوعات"، وبمجرد ضغط زر "ابدأ" سيمكنك إضافة الفاتورة التي تريد تقاسمها.

بعدها يمكنك تحديد أشخاص معينين في الدردشة ترغب في تقاسم الفاتورة معهم أو استبعاد آخرين، ثم تدخل قيمة الفاتورة، وسيقوم التطبيق بتقسيمها بالتساوي فيما بينكم، ويمكنك تغيير تلك القيمة يدوياً إذا كنت تريد أن يدفع شخص مبلغاً أقل أو أكثر.

تطبيق التراسل الفوري فيسبوك ماسنجر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تقنية جديدة من "فيسبوك ماسنجر" تزيل عنك عبء الفواتير
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً تقنية جديدة يمكنها أن تزيل عن المستخدمين عبء تحمّل الفواتير الباهظة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً إمكانية تقسيم الفواتير الباهظة مع أصدقائك أو أشقائك أو المقربين منك، خاصةً لو أنتم تخرجون في عشاء جماعي، أو تودّون شراء هدية لجدتكم مثلاً.

ويستلزم تفعيل تلك الخاصية أن تكون أنت وأصدقاؤك مشتركين في خدمة "فيسبوك بايمنتس" الجديدة للدفع الإلكتروني، والتي ستطلب تفاصيل بطاقاتك الائتمانية أو "باي بال".

وستعمل تلك التقنية عن طريق تجميع الأشخاص الذين تنوي تقاسُم الفاتورة معهم في دردشة جماعية على ماسنجر، وستجد في أسفل الدردشة أيقونة جديدة تحت اسم "تقاسم الفاتورة أو المدفوعات"، وبمجرد ضغط زر "ابدأ" سيمكنك إضافة الفاتورة التي تريد تقاسمها.

بعدها يمكنك تحديد أشخاص معينين في الدردشة ترغب في تقاسم الفاتورة معهم أو استبعاد آخرين، ثم تدخل قيمة الفاتورة، وسيقوم التطبيق بتقسيمها بالتساوي فيما بينكم، ويمكنك تغيير تلك القيمة يدوياً إذا كنت تريد أن يدفع شخص مبلغاً أقل أو أكثر.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:50 AM

تقنية جديدة من "فيسبوك ماسنجر" تزيل عنك عبء الفواتير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
587

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً تقنية جديدة يمكنها أن تزيل عن المستخدمين عبء تحمّل الفواتير الباهظة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "فيسبوك ماسنجر" يختبر حالياً إمكانية تقسيم الفواتير الباهظة مع أصدقائك أو أشقائك أو المقربين منك، خاصةً لو أنتم تخرجون في عشاء جماعي، أو تودّون شراء هدية لجدتكم مثلاً.

ويستلزم تفعيل تلك الخاصية أن تكون أنت وأصدقاؤك مشتركين في خدمة "فيسبوك بايمنتس" الجديدة للدفع الإلكتروني، والتي ستطلب تفاصيل بطاقاتك الائتمانية أو "باي بال".

وستعمل تلك التقنية عن طريق تجميع الأشخاص الذين تنوي تقاسُم الفاتورة معهم في دردشة جماعية على ماسنجر، وستجد في أسفل الدردشة أيقونة جديدة تحت اسم "تقاسم الفاتورة أو المدفوعات"، وبمجرد ضغط زر "ابدأ" سيمكنك إضافة الفاتورة التي تريد تقاسمها.

بعدها يمكنك تحديد أشخاص معينين في الدردشة ترغب في تقاسم الفاتورة معهم أو استبعاد آخرين، ثم تدخل قيمة الفاتورة، وسيقوم التطبيق بتقسيمها بالتساوي فيما بينكم، ويمكنك تغيير تلك القيمة يدوياً إذا كنت تريد أن يدفع شخص مبلغاً أقل أو أكثر.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,079

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة