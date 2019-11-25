النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سيول الليث" تُعيد معلمين من حيث أتوا.. مشهد متكرر وحلول غائبة

بعدما قطعوا مسافات طويلة بسبب عدم تعليق الدراسة.. عناء ومشقة

فوجئ عدد من المعلمين والمعلمات ممن قطعوا مسافات طويلة من جدة ومكة للوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث، صباح اليوم، بسيل منقول بمزلقان غميقة، منعهم من العبور؛ مما اضطرهم للعودة من حيث أتوا، دون أن يتلقوا رسائل بتعليق الدراسة من قِبَل الإدارة التعليمية تحدّ من تكبدهم عناء ومشقة السفر.

وتفصيلًا، حالَ سيل منقول من أعالي جبال شرق الليث، دون وصول عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم شرقي المحافظة، صباح اليوم الاثنين؛ حيث لم يتمكنوا من العبور؛ في مشهد تَكرر كثيرًا مع مواسم الأمطار، دون أدنى مسؤولية حول المسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والمعلمات يوميًّا من منازلهم في المدن الرئيسية (جدة ومكة) قبل حلول ساعات الفجر الأولى؛ بهدف الوصول إلى مدارسهم في تلك القرى الواقعة شرق المحافظة التي حال السيل دون الوصول إليها.

وتساءل المعلمون والمعلمات، عن أسباب عدم تعليق الدراسة؛ مطالبين المسؤولين في "تعليم الليث" بوضع حد لتلك المعاناة، وتشكيل لجنة خاصة لمراقبة التقلبات الجوية، وإشعار منسوبيها أولًا بأول بالحالة التي تستدعي تعليق الدراسة؛ حتى يتجنب المعلمون والمعلمات ممن هم خارج المحافظة، المشقة وإهدار الوقت دون فائدة.

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور، أن عددًا من المدارس شرقي المحافظة، خالية تمامًا من الطلاب والطالبات؛ لعدم تمكّن الكادر التعليمي فيها من عبور مزلقان غميقة؛ بسبب السيول المنقولة.

سيول الليث معلمين أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سيول الليث" تُعيد معلمين من حيث أتوا.. مشهد متكرر وحلول غائبة
سبق

فوجئ عدد من المعلمين والمعلمات ممن قطعوا مسافات طويلة من جدة ومكة للوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث، صباح اليوم، بسيل منقول بمزلقان غميقة، منعهم من العبور؛ مما اضطرهم للعودة من حيث أتوا، دون أن يتلقوا رسائل بتعليق الدراسة من قِبَل الإدارة التعليمية تحدّ من تكبدهم عناء ومشقة السفر.

وتفصيلًا، حالَ سيل منقول من أعالي جبال شرق الليث، دون وصول عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم شرقي المحافظة، صباح اليوم الاثنين؛ حيث لم يتمكنوا من العبور؛ في مشهد تَكرر كثيرًا مع مواسم الأمطار، دون أدنى مسؤولية حول المسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والمعلمات يوميًّا من منازلهم في المدن الرئيسية (جدة ومكة) قبل حلول ساعات الفجر الأولى؛ بهدف الوصول إلى مدارسهم في تلك القرى الواقعة شرق المحافظة التي حال السيل دون الوصول إليها.

وتساءل المعلمون والمعلمات، عن أسباب عدم تعليق الدراسة؛ مطالبين المسؤولين في "تعليم الليث" بوضع حد لتلك المعاناة، وتشكيل لجنة خاصة لمراقبة التقلبات الجوية، وإشعار منسوبيها أولًا بأول بالحالة التي تستدعي تعليق الدراسة؛ حتى يتجنب المعلمون والمعلمات ممن هم خارج المحافظة، المشقة وإهدار الوقت دون فائدة.

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور، أن عددًا من المدارس شرقي المحافظة، خالية تمامًا من الطلاب والطالبات؛ لعدم تمكّن الكادر التعليمي فيها من عبور مزلقان غميقة؛ بسبب السيول المنقولة.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:49 AM

"سيول الليث" تُعيد معلمين من حيث أتوا.. مشهد متكرر وحلول غائبة

بعدما قطعوا مسافات طويلة بسبب عدم تعليق الدراسة.. عناء ومشقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,535

فوجئ عدد من المعلمين والمعلمات ممن قطعوا مسافات طويلة من جدة ومكة للوصول إلى مدارسهم شرقي محافظة الليث، صباح اليوم، بسيل منقول بمزلقان غميقة، منعهم من العبور؛ مما اضطرهم للعودة من حيث أتوا، دون أن يتلقوا رسائل بتعليق الدراسة من قِبَل الإدارة التعليمية تحدّ من تكبدهم عناء ومشقة السفر.

وتفصيلًا، حالَ سيل منقول من أعالي جبال شرق الليث، دون وصول عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم شرقي المحافظة، صباح اليوم الاثنين؛ حيث لم يتمكنوا من العبور؛ في مشهد تَكرر كثيرًا مع مواسم الأمطار، دون أدنى مسؤولية حول المسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والمعلمات يوميًّا من منازلهم في المدن الرئيسية (جدة ومكة) قبل حلول ساعات الفجر الأولى؛ بهدف الوصول إلى مدارسهم في تلك القرى الواقعة شرق المحافظة التي حال السيل دون الوصول إليها.

وتساءل المعلمون والمعلمات، عن أسباب عدم تعليق الدراسة؛ مطالبين المسؤولين في "تعليم الليث" بوضع حد لتلك المعاناة، وتشكيل لجنة خاصة لمراقبة التقلبات الجوية، وإشعار منسوبيها أولًا بأول بالحالة التي تستدعي تعليق الدراسة؛ حتى يتجنب المعلمون والمعلمات ممن هم خارج المحافظة، المشقة وإهدار الوقت دون فائدة.

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور، أن عددًا من المدارس شرقي المحافظة، خالية تمامًا من الطلاب والطالبات؛ لعدم تمكّن الكادر التعليمي فيها من عبور مزلقان غميقة؛ بسبب السيول المنقولة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,592
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,955
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,303

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة