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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الجوف وتبوك والشمالية وحائل والمدينة ومكة

رياح سطحية نشطة على الرياض والقصيم والشرقية

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق: (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة). ورياح سطحية نشطة على مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الجوف وتبوك والشمالية وحائل والمدينة ومكة
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق: (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة). ورياح سطحية نشطة على مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
08:17 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الجوف وتبوك والشمالية وحائل والمدينة ومكة

رياح سطحية نشطة على الرياض والقصيم والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق: (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة). ورياح سطحية نشطة على مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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