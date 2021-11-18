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"مدني الطائف": تقلبات جوية .. وعلى الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة

"الأرصاد" نبّهت لأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات عدة بمكة

دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة "العاصمة المقدّسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والمويه، وتربة، والكامل، والخرمة"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

مدني الطائف الدفاع المدني حالة الطقس أمطار مجاري السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الطائف": تقلبات جوية .. وعلى الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة "العاصمة المقدّسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والمويه، وتربة، والكامل، والخرمة"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
01:27 PM

"مدني الطائف": تقلبات جوية .. وعلى الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة

"الأرصاد" نبّهت لأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات عدة بمكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة "العاصمة المقدّسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والمويه، وتربة، والكامل، والخرمة"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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