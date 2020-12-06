النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019

قالت إنه يحاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت

قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت.

منظمة العفو الدولية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019
سبق

قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:42 PM

العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019

قالت إنه يحاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
88

قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,373
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,416
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,215
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,823

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة