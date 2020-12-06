قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت.
العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019
قالت إنه يحاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت
قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت.منظمة العفو الدولية
اعلان
العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-06
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:42 PM
العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019
قالت إنه يحاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت
قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
7,373
2.5 مليار ..
30 يناير
10,416
91 مليار ..
29 يناير
25,215
70 مليار ..
26 أكتوبر
27,823