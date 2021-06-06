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زراعة 854 من الأشجار والصباريات في المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي

في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد

أتمت أمانة المدينة المنورة، زراعة 39109 أشجار ضمن أعمال تشجير الشوارع والميادين وصيانة الحدائق في الأحياء والمواقع العامة؛ في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.

وشملت أعمال التشجير، زراعة 854 شجرة منوعة، وصباريات في الحدائق والميادين خلال الأسبوع الماضي، وصيانة 5008 أمتار طولية من شبكات الري، وتقليم 1263 شجرة، إضافة إلى أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ورفع مخلفات وردم التربة.

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زراعة 854 من الأشجار والصباريات في المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي
سبق

أتمت أمانة المدينة المنورة، زراعة 39109 أشجار ضمن أعمال تشجير الشوارع والميادين وصيانة الحدائق في الأحياء والمواقع العامة؛ في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.

وشملت أعمال التشجير، زراعة 854 شجرة منوعة، وصباريات في الحدائق والميادين خلال الأسبوع الماضي، وصيانة 5008 أمتار طولية من شبكات الري، وتقليم 1263 شجرة، إضافة إلى أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ورفع مخلفات وردم التربة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
12:32 PM

زراعة 854 من الأشجار والصباريات في المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي

في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أتمت أمانة المدينة المنورة، زراعة 39109 أشجار ضمن أعمال تشجير الشوارع والميادين وصيانة الحدائق في الأحياء والمواقع العامة؛ في إطار جهود الأمانة لزراعة مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.

وشملت أعمال التشجير، زراعة 854 شجرة منوعة، وصباريات في الحدائق والميادين خلال الأسبوع الماضي، وصيانة 5008 أمتار طولية من شبكات الري، وتقليم 1263 شجرة، إضافة إلى أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ورفع مخلفات وردم التربة.

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