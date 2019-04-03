"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على نجران

تستمر حتى الثامنة والدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة، والأجزاء المجاورة؛ موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.