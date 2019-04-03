النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على نجران

تستمر حتى الثامنة والدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة، والأجزاء المجاورة؛ موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة، والأجزاء المجاورة؛ موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
09:29 AM

"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على نجران

تستمر حتى الثامنة والدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
809

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة، والأجزاء المجاورة؛ موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,082
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,119
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,987

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة