أمير الشرقية: هيئة الأمر بالمعروف الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمه

التقى "الثبيتي" والسفير التركي لدى المملكة

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشيخ فهد الثبيتي، ورافقه عدد من منسوبي الفرع.

وفي مستهل اللقاء، نوّه الأمير سعود بن نايف، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- على دعم وتعزيز عمل جهاز الهيئات، وتطوير عمله بما يضمن أداء الرسالة السامية التي يحملها على أكمل وجه.

وقال: إن الوعي هو الركيزة الأولى في بناء جيل معتز بقيمه الإسلامية السامية، وعاداته العربية الأصيلة، مشيداً بما بذله فرع الهيئة من جهود في تنفيذ برنامج "حصين".

ولفت إلى أن بث الوعي والتحذير من خطر الجرائم المعلوماتية، يسهم في الحد من الجرائم، والتي تنشأ تحت ذريعة الجهل، وعدم العلم بالأنظمة، موضحاً أن واجب الفرد والأسرة والمجتمع، العمل للحد من هذه الجرائم.

ووجّه أمير الشرقية بضرورة الاستفادة من الوسائل التقنية في إيصال الرسائل التوعوية، واستثمار التقنية الاستثمار الأمثل في ذلك، متمنياً لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم.

واطلع على تقرير عن جهود فرع الرئاسة للمشاركة في موسم حج 1440هـ، وجهود الفرع في تنفيذ برنامج "حصين" للتوعية بالجرائم المعلوماتية.

من جهته، عبر مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي، باسمه وباسم منسوبي الفرع عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على دعمه المتواصل لأنشطة الفرع، وكلماته المحفزة لمنسوبيه.

وقال إن الفرع نفذ برنامج "حصين" للتوعية بخطر الجرائم المعلوماتية، مشيراً أن البرنامج أرسل أكثر من 25 ألف رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشملت الحملة عدداً من المجمعات، والمدارس، ومقارّ الجهات الحكومية.

من جانب آخر، التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، الاثنين، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة، أردوغان كوك، والوفد المرافق.

وفي مستهل اللقاء رحب بالسفير التركي، مؤكداً أهمية العلاقات بين البلدين، وجرى تبادل الأحاديث الودية، متمنياً التوفيق للسفير التركي.

من جانبه، عبر سفير جمهورية تركيا لدى المملكة، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال والترحيب، شاكراً ما تحظى به الجالية التركية من اهتمام ورعاية؛ أسوةً بالجاليات المقيمة على أرض المملكة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال.