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منتخب عمان يصل إلى جدة .. استعداداً لملاقاة الأخضر يوم الخميس

في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وصلت اليوم الأحد إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعثة المنتخب العماني الشقيق استعداداً لمواجهة الأخضر السعودي، يوم الخميس المقبل، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان في استقبال بعثة المنتخب العماني فريق العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومندوبو القنصلية العمانية.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثة المنتخب العماني الشقيق، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، وأن تخرج المباراة بين المنتخبين في أفضل صورة تعبر عن الروح الرياضية العالية والإخاء بين الشعبين الشقيقين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة المباراة التي يدخلها (الأخضر) متصدراً لمجموعته برصيد 16 نقطة، فيما يأتي المنتخب العماني في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منتخب عمان يصل إلى جدة .. استعداداً لملاقاة الأخضر يوم الخميس
سبق

وصلت اليوم الأحد إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعثة المنتخب العماني الشقيق استعداداً لمواجهة الأخضر السعودي، يوم الخميس المقبل، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان في استقبال بعثة المنتخب العماني فريق العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومندوبو القنصلية العمانية.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثة المنتخب العماني الشقيق، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، وأن تخرج المباراة بين المنتخبين في أفضل صورة تعبر عن الروح الرياضية العالية والإخاء بين الشعبين الشقيقين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة المباراة التي يدخلها (الأخضر) متصدراً لمجموعته برصيد 16 نقطة، فيما يأتي المنتخب العماني في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:07 PM

منتخب عمان يصل إلى جدة .. استعداداً لملاقاة الأخضر يوم الخميس

في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت اليوم الأحد إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعثة المنتخب العماني الشقيق استعداداً لمواجهة الأخضر السعودي، يوم الخميس المقبل، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان في استقبال بعثة المنتخب العماني فريق العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومندوبو القنصلية العمانية.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثة المنتخب العماني الشقيق، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، وأن تخرج المباراة بين المنتخبين في أفضل صورة تعبر عن الروح الرياضية العالية والإخاء بين الشعبين الشقيقين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة المباراة التي يدخلها (الأخضر) متصدراً لمجموعته برصيد 16 نقطة، فيما يأتي المنتخب العماني في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

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