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دنت من الأحمر.. هل يمكن لتوهج الشمس إيقاف الإنترنت؟ خبراء يجيبون

عالم: الاحتمال هو مرة كل 100 عام لذلك ليس مستبعداً أن يحدث في حياتنا

يفترض علماء جامعة كاليفورنيا أن التوهجات الشمسية يمكن أن تؤدي إلى توقف شبكة الإنترنت.

وبحسب "روسيا اليوم"، تشير Life، إلى أن الخبراء يفترضون أن التوهجات الشمسية القوية، يمكن أن تسبّب تلف الكابلات التي تشكل أساس الاتصالات عبر الإنترنت؛ ما يؤدي إلى توقف أجزاءٍ من الشبكة العالمية عن العمل.

ووفقاً لسانجيتا عبده جيوتي؛ خبير تكنولوجيا المعلومات في جامعة كاليفورنيا، تهدّد التوهجات الشمسية الكابلات الموضوعة في قاع المحيطات، التي تشكل أساس الشبكة العالمية.

ويقول، "الاحتمال هو مرة كل 100 عام. لكن لم يحصل مثل هذا التوهج القوي خلال المئة عام الماضية، لذلك ليس مستبعداً أن يحدث في حياتنا".

يذكر أن العلماء رصدوا في نهاية شهر أكتوبر الماضي توهجاً في الشمس من فئة X؛ ما رفع مؤشر النشاط الشمسي إلى المستوى البرتقالي، الذي لم يفصله عن المستوى الأحمر إلا القليل.

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دنت من الأحمر.. هل يمكن لتوهج الشمس إيقاف الإنترنت؟ خبراء يجيبون
سبق

يفترض علماء جامعة كاليفورنيا أن التوهجات الشمسية يمكن أن تؤدي إلى توقف شبكة الإنترنت.

وبحسب "روسيا اليوم"، تشير Life، إلى أن الخبراء يفترضون أن التوهجات الشمسية القوية، يمكن أن تسبّب تلف الكابلات التي تشكل أساس الاتصالات عبر الإنترنت؛ ما يؤدي إلى توقف أجزاءٍ من الشبكة العالمية عن العمل.

ووفقاً لسانجيتا عبده جيوتي؛ خبير تكنولوجيا المعلومات في جامعة كاليفورنيا، تهدّد التوهجات الشمسية الكابلات الموضوعة في قاع المحيطات، التي تشكل أساس الشبكة العالمية.

ويقول، "الاحتمال هو مرة كل 100 عام. لكن لم يحصل مثل هذا التوهج القوي خلال المئة عام الماضية، لذلك ليس مستبعداً أن يحدث في حياتنا".

يذكر أن العلماء رصدوا في نهاية شهر أكتوبر الماضي توهجاً في الشمس من فئة X؛ ما رفع مؤشر النشاط الشمسي إلى المستوى البرتقالي، الذي لم يفصله عن المستوى الأحمر إلا القليل.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
11:56 AM

دنت من الأحمر.. هل يمكن لتوهج الشمس إيقاف الإنترنت؟ خبراء يجيبون

عالم: الاحتمال هو مرة كل 100 عام لذلك ليس مستبعداً أن يحدث في حياتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفترض علماء جامعة كاليفورنيا أن التوهجات الشمسية يمكن أن تؤدي إلى توقف شبكة الإنترنت.

وبحسب "روسيا اليوم"، تشير Life، إلى أن الخبراء يفترضون أن التوهجات الشمسية القوية، يمكن أن تسبّب تلف الكابلات التي تشكل أساس الاتصالات عبر الإنترنت؛ ما يؤدي إلى توقف أجزاءٍ من الشبكة العالمية عن العمل.

ووفقاً لسانجيتا عبده جيوتي؛ خبير تكنولوجيا المعلومات في جامعة كاليفورنيا، تهدّد التوهجات الشمسية الكابلات الموضوعة في قاع المحيطات، التي تشكل أساس الشبكة العالمية.

ويقول، "الاحتمال هو مرة كل 100 عام. لكن لم يحصل مثل هذا التوهج القوي خلال المئة عام الماضية، لذلك ليس مستبعداً أن يحدث في حياتنا".

يذكر أن العلماء رصدوا في نهاية شهر أكتوبر الماضي توهجاً في الشمس من فئة X؛ ما رفع مؤشر النشاط الشمسي إلى المستوى البرتقالي، الذي لم يفصله عن المستوى الأحمر إلا القليل.

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