وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعدًا للانتخابات الوطنية المهمة في 29 أغسطس القادم.

وتفصيلاً، أوضح كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا أراسا مرداسا أن الانفجار أدى إلى إصابة 29 شخصًا، مبينًا أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم.

وقع انفجار في مدينة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

إصابة 29 شخصًا في انفجار استهدف تجمعًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-23 وقع انفجار في مدينة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد. وتفصيلاً، أوضح كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا أراسا مرداسا أن الانفجار أدى إلى إصابة 29 شخصًا، مبينًا أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم. وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعدًا للانتخابات الوطنية المهمة في 29 أغسطس القادم.



23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 11:33 PM

إصابة 29 شخصًا في انفجار استهدف تجمعًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي الشرطة اعتقلت 6 أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم





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وقع انفجار في مدينة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وتفصيلاً، أوضح كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا أراسا مرداسا أن الانفجار أدى إلى إصابة 29 شخصًا، مبينًا أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم.

وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعدًا للانتخابات الوطنية المهمة في 29 أغسطس القادم.

