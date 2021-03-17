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الأردن: إعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"

المجرمون بتروا يديه وفقأوا إحدى عينيه

‬قضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة اعتداء 17 شخصاً على فتى في محافظة الزَّرقاء، والذين تسببوا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "فتى الزرقاء"، كما قضت المحكمة بسجن أربعة لمدد تراوحت بين عام واحد و15 عاماً، وبراءة سبعة آخرين، حسب وكالة الأنباء الأردنية " بترا".

وكان 17 متهماً أحدهم فارّ من وجه العدالة، قد اختطفوا صالح (16 عاماً)، الذي لُقب بفتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء، وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلومترات.

وأوقعت المحكمة العقوبات الأشد في حق ستة مدانين بالقضية وهي عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، وقرَّرت سجن المتهم السابع لمدة 15 عاماً، والمتهم الثامن لمدة 10 سنوات، ووضعهما بالأشغال الشَّاقة المؤقتة، وسجن اثنين منهما لمدة عام واحد محسوبة لهما من تاريخ توقيفهما، وقرَّرت المحكمة الحكم ببراءة سبعة متهمين في القضية، وإخلاء سبيلهم فوراً.

وقالت المحكمة: إنَّ المدانين في هذه القضية ارتكبوا أفعالاً تشكل استهتاراً منهم بالنفس البشرية وقدسيتها وحرمة التَّعرض لها، حيث عرَّضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وهددوا أمنه واستقراره، وأخلوا بالنِّظام العام وثوابته وركائزه السائدة، وألقوا الرعب بين النَّاس وعرضوا حياة النَّاس للخطر وأثاروا الفوضى.

وتعقيباً على الحكم، ظهر الضحية صالح حمدان عبر في مقطع فيديو قائلاً: "أنا بشكر جلالة الملك على حكمه العادل للمجرمين، وأشكر محكمة أمن الدولة، وأشكر الشعب الأردني الذي وقف بجانبي وكان سنداً لي".

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الأردن: إعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"
سبق

‬قضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة اعتداء 17 شخصاً على فتى في محافظة الزَّرقاء، والذين تسببوا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "فتى الزرقاء"، كما قضت المحكمة بسجن أربعة لمدد تراوحت بين عام واحد و15 عاماً، وبراءة سبعة آخرين، حسب وكالة الأنباء الأردنية " بترا".

وكان 17 متهماً أحدهم فارّ من وجه العدالة، قد اختطفوا صالح (16 عاماً)، الذي لُقب بفتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء، وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلومترات.

وأوقعت المحكمة العقوبات الأشد في حق ستة مدانين بالقضية وهي عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، وقرَّرت سجن المتهم السابع لمدة 15 عاماً، والمتهم الثامن لمدة 10 سنوات، ووضعهما بالأشغال الشَّاقة المؤقتة، وسجن اثنين منهما لمدة عام واحد محسوبة لهما من تاريخ توقيفهما، وقرَّرت المحكمة الحكم ببراءة سبعة متهمين في القضية، وإخلاء سبيلهم فوراً.

وقالت المحكمة: إنَّ المدانين في هذه القضية ارتكبوا أفعالاً تشكل استهتاراً منهم بالنفس البشرية وقدسيتها وحرمة التَّعرض لها، حيث عرَّضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وهددوا أمنه واستقراره، وأخلوا بالنِّظام العام وثوابته وركائزه السائدة، وألقوا الرعب بين النَّاس وعرضوا حياة النَّاس للخطر وأثاروا الفوضى.

وتعقيباً على الحكم، ظهر الضحية صالح حمدان عبر في مقطع فيديو قائلاً: "أنا بشكر جلالة الملك على حكمه العادل للمجرمين، وأشكر محكمة أمن الدولة، وأشكر الشعب الأردني الذي وقف بجانبي وكان سنداً لي".

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
04:23 PM

الأردن: إعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"

المجرمون بتروا يديه وفقأوا إحدى عينيه

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
5,502

‬قضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة اعتداء 17 شخصاً على فتى في محافظة الزَّرقاء، والذين تسببوا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "فتى الزرقاء"، كما قضت المحكمة بسجن أربعة لمدد تراوحت بين عام واحد و15 عاماً، وبراءة سبعة آخرين، حسب وكالة الأنباء الأردنية " بترا".

وكان 17 متهماً أحدهم فارّ من وجه العدالة، قد اختطفوا صالح (16 عاماً)، الذي لُقب بفتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء، وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلومترات.

وأوقعت المحكمة العقوبات الأشد في حق ستة مدانين بالقضية وهي عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، وقرَّرت سجن المتهم السابع لمدة 15 عاماً، والمتهم الثامن لمدة 10 سنوات، ووضعهما بالأشغال الشَّاقة المؤقتة، وسجن اثنين منهما لمدة عام واحد محسوبة لهما من تاريخ توقيفهما، وقرَّرت المحكمة الحكم ببراءة سبعة متهمين في القضية، وإخلاء سبيلهم فوراً.

وقالت المحكمة: إنَّ المدانين في هذه القضية ارتكبوا أفعالاً تشكل استهتاراً منهم بالنفس البشرية وقدسيتها وحرمة التَّعرض لها، حيث عرَّضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وهددوا أمنه واستقراره، وأخلوا بالنِّظام العام وثوابته وركائزه السائدة، وألقوا الرعب بين النَّاس وعرضوا حياة النَّاس للخطر وأثاروا الفوضى.

وتعقيباً على الحكم، ظهر الضحية صالح حمدان عبر في مقطع فيديو قائلاً: "أنا بشكر جلالة الملك على حكمه العادل للمجرمين، وأشكر محكمة أمن الدولة، وأشكر الشعب الأردني الذي وقف بجانبي وكان سنداً لي".

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