النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رياح وتقلبات الأجواء توقف الإبحار من جازان إلى فرسان

وتسيير عبارات غدًا العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا

أوقفت الجهات المختصة، الخميس، إبحار العبّارات المتجهة من جازان إلى جزر فرسان، بسبب سرعة الرياح.

وتلقى عدد من البحارة في منطقة جازان، اليوم، تحذيرات بعدم الدخول إلى البحر، بسبب ما تشهده المنطقة من رياح شديدة؛ ما يسهم في ارتفاع الأمواج ويعرض حياة البحارة للخطر.

وعلمت "سبق" أنه سيتم تسيير عبارات، الجمعة، الساعة العاشرة صباحًا، تبحر من فرسان، والثانية 2 ظهرًا من جازان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في وقت سابق، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية، تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدن في مدى الرؤية على جازان ومحافظاتها، خلال اليوم الخميس.

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رياح وتقلبات الأجواء توقف الإبحار من جازان إلى فرسان
سبق

أوقفت الجهات المختصة، الخميس، إبحار العبّارات المتجهة من جازان إلى جزر فرسان، بسبب سرعة الرياح.

وتلقى عدد من البحارة في منطقة جازان، اليوم، تحذيرات بعدم الدخول إلى البحر، بسبب ما تشهده المنطقة من رياح شديدة؛ ما يسهم في ارتفاع الأمواج ويعرض حياة البحارة للخطر.

وعلمت "سبق" أنه سيتم تسيير عبارات، الجمعة، الساعة العاشرة صباحًا، تبحر من فرسان، والثانية 2 ظهرًا من جازان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في وقت سابق، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية، تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدن في مدى الرؤية على جازان ومحافظاتها، خلال اليوم الخميس.

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
07:27 PM

رياح وتقلبات الأجواء توقف الإبحار من جازان إلى فرسان

وتسيير عبارات غدًا العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا

A A A
فهد كاملي - جازان
0
1,068

أوقفت الجهات المختصة، الخميس، إبحار العبّارات المتجهة من جازان إلى جزر فرسان، بسبب سرعة الرياح.

وتلقى عدد من البحارة في منطقة جازان، اليوم، تحذيرات بعدم الدخول إلى البحر، بسبب ما تشهده المنطقة من رياح شديدة؛ ما يسهم في ارتفاع الأمواج ويعرض حياة البحارة للخطر.

وعلمت "سبق" أنه سيتم تسيير عبارات، الجمعة، الساعة العاشرة صباحًا، تبحر من فرسان، والثانية 2 ظهرًا من جازان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في وقت سابق، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية، تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدن في مدى الرؤية على جازان ومحافظاتها، خلال اليوم الخميس.

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,275
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,147
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,243

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة