رياح وتقلبات الأجواء توقف الإبحار من جازان إلى فرسان

وتسيير عبارات غدًا العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا

أوقفت الجهات المختصة، الخميس، إبحار العبّارات المتجهة من جازان إلى جزر فرسان، بسبب سرعة الرياح.

وتلقى عدد من البحارة في منطقة جازان، اليوم، تحذيرات بعدم الدخول إلى البحر، بسبب ما تشهده المنطقة من رياح شديدة؛ ما يسهم في ارتفاع الأمواج ويعرض حياة البحارة للخطر.

وعلمت "سبق" أنه سيتم تسيير عبارات، الجمعة، الساعة العاشرة صباحًا، تبحر من فرسان، والثانية 2 ظهرًا من جازان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في وقت سابق، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية، تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدن في مدى الرؤية على جازان ومحافظاتها، خلال اليوم الخميس.

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.