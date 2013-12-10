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قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).

فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).

فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.

هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).

قرعة دوري أبطال آسيا فريق الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق
سبق

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).

فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).

فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.

هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
12:45 PM

قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
30
14,453

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).

فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).

فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.

هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).

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