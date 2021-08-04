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"ترشيد" تستكمل إعادة تأهيل 1560 مدرسة بالرياض

خفّضت الاستهلاك بما قدره 55 كيلو واط/ساعة

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، إعادة تأهيل 1560 مدرسة بمدينة الرياض، ويُعد المشروع جزءاً من أهداف "ترشيد" لإعادة تأهيل مدارس التعليم العام بالمملكة.

وكان العمل قد بدأ بين "ترشيد" ووزارة التعليم بجمع البيانات الفنيّة، واتضح أن إجمالي مساحات الـ 1560 مدرسة هي 4.6 مليون متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري: وزارة التعليم كانت من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت بالتعاون مع "ترشيد" لغرض إعادة تأهيل مدارسها منذ عام 2018.

وأضاف: آلية العمل تبدأ من إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المدارس الحكومية والمرافق التابعة لها، ومن ثم تطبيق وتنفيذ معايير رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها على مباني المدارس المستهدفة.

يُذكر أن "ترشيد" حققت خلال إعادة تأهيل الـ 1560 مدرسة خفضاً في الاستهلاك قدره 55 مليون كيلو واط/ساعة من الاستهلاك السنوي العام البالغ 343 مليون كيلو واط/ساعة ؛ أي ما يعادل وفراً بنسبة 16% من الاستهلاك الكهربائي السابق.

ويعادل هذا الوفر، استهلاك 87 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 78 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة 1.3 مليون شتلة سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن "ترشيد" تستهدف تأهيل أكثر من 5700 مدرسة من مشروعات المدارس حتى الآن، ضمن رسالتها لخدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترشيد" تستكمل إعادة تأهيل 1560 مدرسة بالرياض
سبق

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، إعادة تأهيل 1560 مدرسة بمدينة الرياض، ويُعد المشروع جزءاً من أهداف "ترشيد" لإعادة تأهيل مدارس التعليم العام بالمملكة.

وكان العمل قد بدأ بين "ترشيد" ووزارة التعليم بجمع البيانات الفنيّة، واتضح أن إجمالي مساحات الـ 1560 مدرسة هي 4.6 مليون متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري: وزارة التعليم كانت من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت بالتعاون مع "ترشيد" لغرض إعادة تأهيل مدارسها منذ عام 2018.

وأضاف: آلية العمل تبدأ من إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المدارس الحكومية والمرافق التابعة لها، ومن ثم تطبيق وتنفيذ معايير رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها على مباني المدارس المستهدفة.

يُذكر أن "ترشيد" حققت خلال إعادة تأهيل الـ 1560 مدرسة خفضاً في الاستهلاك قدره 55 مليون كيلو واط/ساعة من الاستهلاك السنوي العام البالغ 343 مليون كيلو واط/ساعة ؛ أي ما يعادل وفراً بنسبة 16% من الاستهلاك الكهربائي السابق.

ويعادل هذا الوفر، استهلاك 87 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 78 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة 1.3 مليون شتلة سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن "ترشيد" تستهدف تأهيل أكثر من 5700 مدرسة من مشروعات المدارس حتى الآن، ضمن رسالتها لخدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:15 PM

"ترشيد" تستكمل إعادة تأهيل 1560 مدرسة بالرياض

خفّضت الاستهلاك بما قدره 55 كيلو واط/ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، إعادة تأهيل 1560 مدرسة بمدينة الرياض، ويُعد المشروع جزءاً من أهداف "ترشيد" لإعادة تأهيل مدارس التعليم العام بالمملكة.

وكان العمل قد بدأ بين "ترشيد" ووزارة التعليم بجمع البيانات الفنيّة، واتضح أن إجمالي مساحات الـ 1560 مدرسة هي 4.6 مليون متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري: وزارة التعليم كانت من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت بالتعاون مع "ترشيد" لغرض إعادة تأهيل مدارسها منذ عام 2018.

وأضاف: آلية العمل تبدأ من إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المدارس الحكومية والمرافق التابعة لها، ومن ثم تطبيق وتنفيذ معايير رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها على مباني المدارس المستهدفة.

يُذكر أن "ترشيد" حققت خلال إعادة تأهيل الـ 1560 مدرسة خفضاً في الاستهلاك قدره 55 مليون كيلو واط/ساعة من الاستهلاك السنوي العام البالغ 343 مليون كيلو واط/ساعة ؛ أي ما يعادل وفراً بنسبة 16% من الاستهلاك الكهربائي السابق.

ويعادل هذا الوفر، استهلاك 87 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 78 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة 1.3 مليون شتلة سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن "ترشيد" تستهدف تأهيل أكثر من 5700 مدرسة من مشروعات المدارس حتى الآن، ضمن رسالتها لخدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

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