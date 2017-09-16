فرنسا تدين الهجمات على "أرامكو" معلنة تضامنها مع السعودية

وزارة الخارجية: هذه الأفعال لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، الهجمات على منشأتي نفط في السعودية، والتي تسببت في تعطيل الإنتاج.

ووفق "رويترز" قالت الوزارة في بيان: "تدين فرنسا بشدة هجمات أمس السبت على منشأتي النفط في بقيق وخريص"، كما عبّر البيان عن التضامن الفرنسي الكامل مع السعودية.

وأضاف: "هذه الأفعال لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية، وخطر اندلاع صراع، يجب أن تتوقف".