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"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل

ضمن برنامجها لتقليص قوائم الانتظار

أجرت "صحة عسير" 96 عملية استبدال مفاصل، خلال شهر ديسمبر 2020.

جاء ذلك، بإجراء 83 عملية لاستبدال مفصل الركبة، وثماني عمليات لاستبدال مفصل الورك، وخمس عمليات مراجعة مفصل الركبة، إضافة إلى تقديم 1800 استشارة طبية.

ويجري تنفيذ برنامج "صحة عسير"، في مستشفيات "عسير المركزي، وخميس مشيط العام، وأحد رفيدة العام"، ويستهدف إجراء 250 عملية لاستبدال المفاصل، خلال ثلاثة أشهر لتقليص قوائم الانتظار.

كما يأتي هذا البرنامج بإشراف ومتابعة من الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.

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"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل
سبق

أجرت "صحة عسير" 96 عملية استبدال مفاصل، خلال شهر ديسمبر 2020.

جاء ذلك، بإجراء 83 عملية لاستبدال مفصل الركبة، وثماني عمليات لاستبدال مفصل الورك، وخمس عمليات مراجعة مفصل الركبة، إضافة إلى تقديم 1800 استشارة طبية.

ويجري تنفيذ برنامج "صحة عسير"، في مستشفيات "عسير المركزي، وخميس مشيط العام، وأحد رفيدة العام"، ويستهدف إجراء 250 عملية لاستبدال المفاصل، خلال ثلاثة أشهر لتقليص قوائم الانتظار.

كما يأتي هذا البرنامج بإشراف ومتابعة من الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
06:32 PM

"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل

ضمن برنامجها لتقليص قوائم الانتظار

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بندر آل عوض - عسير
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أجرت "صحة عسير" 96 عملية استبدال مفاصل، خلال شهر ديسمبر 2020.

جاء ذلك، بإجراء 83 عملية لاستبدال مفصل الركبة، وثماني عمليات لاستبدال مفصل الورك، وخمس عمليات مراجعة مفصل الركبة، إضافة إلى تقديم 1800 استشارة طبية.

ويجري تنفيذ برنامج "صحة عسير"، في مستشفيات "عسير المركزي، وخميس مشيط العام، وأحد رفيدة العام"، ويستهدف إجراء 250 عملية لاستبدال المفاصل، خلال ثلاثة أشهر لتقليص قوائم الانتظار.

كما يأتي هذا البرنامج بإشراف ومتابعة من الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.

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