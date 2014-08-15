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شاهد.. انطلاق حركة البيع والشراء بـ"مزاد عنيزة للتمور" والمحافظ يتفقد

وقف على آلية عمل العربات الفيزيائية ومقر الضيافة الشعبية ورعى اتفاقية

انطلق، فجر اليوم، مزاد المدينة الغذائية بعنيزة ضمن مراحل موسم عنيزة للتمور 1440هـ الذي يستمر لمدة شهرين، وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، في نسخته الخامسة عشرة، وذلك بمقر المدينة الغذائية الواقعة شرق المحافظة، بحضور محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية نزار بن حمد الحركان، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن ابراهيم المشحن وعدد من الأهالي والمنظمين والمهتمين.

وشهد محافظ عنيزة انطلاق حركة البيع والشراء في ساحة المزاد ومواقع التجزئة، والتي يستمر العمل بها في الفترة المسائية، كما وقف على آلية عمل العربات الفيزيائية التي تسهل عملية البيع، ومقر الضيافة الشعبية، وصالة المعارض الخاصة بالجهات المشاركة ومنطقة التصدير.

كما رعى المحافظ توقيع اتفاقية بين الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، ولجنة شباب عنيزة، لدعم الشباب، كما وقعت غرفة عنيزة مؤخراً اتفاقية مع تطبيق "عاوني" لدعم 25 شاباً في خدمات نقل وتوصيل التمور وكذلك عدة اتفاقيات مع جهات لدعم الشباب خلال الموسم.

وأشاد "السليم" بهمة وحماس الشباب المشاركين في موسم عنيزة للتمور، والذي يعد حدثاً اقتصادياً مهماً على مستوى المملكة، وباهتمامهم بمنتج التمور الذي يعد المنتج الزراعي الأهم على مستوى المملكة، مبدياً إعجابه بحسن استغلالهم لتجارة التمور، واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التمور تعد منتجاً اقتصادياً مهماً ومصدر رزق لهم، لافتاً إلى أن الغرفة سهلت للشباب سبل دخولهم لتجارة التمور، مشيداً بالاتفاقيتين التي تهتم وتدعم بالشباب.

كما رحّب بجميع الزوار من المنطقة والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لموسم عنيزة للتمور الذي بات مقصداً للكثير منهم؛ نظراً لما يمتاز به من جودة ومصداقية وخدمات متكاملة، وذلك بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- لهذه المنشأة واهتمامهم بمنتج التمور، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي، وحرصهما على نجاح موسم عنيزة للتمور، مقدماً جزيل شكره لكل الجهات العاملة على تعاونهم وتناغمهم لخدمة زوار الموسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاق حركة البيع والشراء بـ"مزاد عنيزة للتمور" والمحافظ يتفقد
سبق

انطلق، فجر اليوم، مزاد المدينة الغذائية بعنيزة ضمن مراحل موسم عنيزة للتمور 1440هـ الذي يستمر لمدة شهرين، وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، في نسخته الخامسة عشرة، وذلك بمقر المدينة الغذائية الواقعة شرق المحافظة، بحضور محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية نزار بن حمد الحركان، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن ابراهيم المشحن وعدد من الأهالي والمنظمين والمهتمين.

وشهد محافظ عنيزة انطلاق حركة البيع والشراء في ساحة المزاد ومواقع التجزئة، والتي يستمر العمل بها في الفترة المسائية، كما وقف على آلية عمل العربات الفيزيائية التي تسهل عملية البيع، ومقر الضيافة الشعبية، وصالة المعارض الخاصة بالجهات المشاركة ومنطقة التصدير.

كما رعى المحافظ توقيع اتفاقية بين الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، ولجنة شباب عنيزة، لدعم الشباب، كما وقعت غرفة عنيزة مؤخراً اتفاقية مع تطبيق "عاوني" لدعم 25 شاباً في خدمات نقل وتوصيل التمور وكذلك عدة اتفاقيات مع جهات لدعم الشباب خلال الموسم.

وأشاد "السليم" بهمة وحماس الشباب المشاركين في موسم عنيزة للتمور، والذي يعد حدثاً اقتصادياً مهماً على مستوى المملكة، وباهتمامهم بمنتج التمور الذي يعد المنتج الزراعي الأهم على مستوى المملكة، مبدياً إعجابه بحسن استغلالهم لتجارة التمور، واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التمور تعد منتجاً اقتصادياً مهماً ومصدر رزق لهم، لافتاً إلى أن الغرفة سهلت للشباب سبل دخولهم لتجارة التمور، مشيداً بالاتفاقيتين التي تهتم وتدعم بالشباب.

كما رحّب بجميع الزوار من المنطقة والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لموسم عنيزة للتمور الذي بات مقصداً للكثير منهم؛ نظراً لما يمتاز به من جودة ومصداقية وخدمات متكاملة، وذلك بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- لهذه المنشأة واهتمامهم بمنتج التمور، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي، وحرصهما على نجاح موسم عنيزة للتمور، مقدماً جزيل شكره لكل الجهات العاملة على تعاونهم وتناغمهم لخدمة زوار الموسم.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
01:23 PM

شاهد.. انطلاق حركة البيع والشراء بـ"مزاد عنيزة للتمور" والمحافظ يتفقد

وقف على آلية عمل العربات الفيزيائية ومقر الضيافة الشعبية ورعى اتفاقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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انطلق، فجر اليوم، مزاد المدينة الغذائية بعنيزة ضمن مراحل موسم عنيزة للتمور 1440هـ الذي يستمر لمدة شهرين، وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، في نسخته الخامسة عشرة، وذلك بمقر المدينة الغذائية الواقعة شرق المحافظة، بحضور محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية نزار بن حمد الحركان، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن ابراهيم المشحن وعدد من الأهالي والمنظمين والمهتمين.

وشهد محافظ عنيزة انطلاق حركة البيع والشراء في ساحة المزاد ومواقع التجزئة، والتي يستمر العمل بها في الفترة المسائية، كما وقف على آلية عمل العربات الفيزيائية التي تسهل عملية البيع، ومقر الضيافة الشعبية، وصالة المعارض الخاصة بالجهات المشاركة ومنطقة التصدير.

كما رعى المحافظ توقيع اتفاقية بين الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، ولجنة شباب عنيزة، لدعم الشباب، كما وقعت غرفة عنيزة مؤخراً اتفاقية مع تطبيق "عاوني" لدعم 25 شاباً في خدمات نقل وتوصيل التمور وكذلك عدة اتفاقيات مع جهات لدعم الشباب خلال الموسم.

وأشاد "السليم" بهمة وحماس الشباب المشاركين في موسم عنيزة للتمور، والذي يعد حدثاً اقتصادياً مهماً على مستوى المملكة، وباهتمامهم بمنتج التمور الذي يعد المنتج الزراعي الأهم على مستوى المملكة، مبدياً إعجابه بحسن استغلالهم لتجارة التمور، واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التمور تعد منتجاً اقتصادياً مهماً ومصدر رزق لهم، لافتاً إلى أن الغرفة سهلت للشباب سبل دخولهم لتجارة التمور، مشيداً بالاتفاقيتين التي تهتم وتدعم بالشباب.

كما رحّب بجميع الزوار من المنطقة والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لموسم عنيزة للتمور الذي بات مقصداً للكثير منهم؛ نظراً لما يمتاز به من جودة ومصداقية وخدمات متكاملة، وذلك بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- لهذه المنشأة واهتمامهم بمنتج التمور، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي، وحرصهما على نجاح موسم عنيزة للتمور، مقدماً جزيل شكره لكل الجهات العاملة على تعاونهم وتناغمهم لخدمة زوار الموسم.

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