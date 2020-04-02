"طيران الإمارات" تعلن تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب الاثنين المقبل

رئيس الشركة: البداية مسافرون من الزوار والمقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم

أعلن رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الخميس أن "طيران الإمارات" حصلت على موافقة السلطات المختصة الإماراتية للبدء في تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 6 أبريل الجاري.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سوف تنقل هذه الرحلات في البداية مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.. وسوف نعلن التفاصيل قريبًا".

وأضاف وفق "البيان" الإماراتية: "تتطلع طيران الإمارات إلى استئناف خدمات الركاب تدريجيًّا، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل، بما في ذلك ضمان الإجراءات الصحية لحماية موظفينا وعملائنا، وكما هي العادة فإننا نضع سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائمًا".