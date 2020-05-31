بدأت جوازات منطقة الرياض اليوم في استقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة لحضورهم لدى الإدارات والفروع التابعة لها، بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"؛ ووفقًا لخطة عودة العمل لمقرات العمل الحكومي وتماشيًا مع التدابير الوقائية، فإنه لن يتم استقبال أي مراجع لا يحمل موعدًا مسبقًا. وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس أن مدير عام الجوازات وجه بالاستمرار في تقديم كافة الخدمات عبر منصتي أبشر ومقيم، وخدمة إيصال الوثائق، وخدمة الرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في إدارات ومكاتب جوازات المنطقة وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعيقهم ومعالجة الملاحظات التي تواجههم. وحث اللواء الهباس جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لإداراتها، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة، كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن، ومن يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس. وجدد مدير جوازات الرياض على أهمية الحصول على موعد مسبق لمن لا يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

بموعد مسبق.. جوازات الرياض تستقبل الحالات التى لا تقبلها الخدمات الإلكترونية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-31 بدأت جوازات منطقة الرياض اليوم في استقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة لحضورهم لدى الإدارات والفروع التابعة لها، بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"؛ ووفقًا لخطة عودة العمل لمقرات العمل الحكومي وتماشيًا مع التدابير الوقائية، فإنه لن يتم استقبال أي مراجع لا يحمل موعدًا مسبقًا.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس أن مدير عام الجوازات وجه بالاستمرار في تقديم كافة الخدمات عبر منصتي أبشر ومقيم، وخدمة إيصال الوثائق، وخدمة الرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في إدارات ومكاتب جوازات المنطقة وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعيقهم ومعالجة الملاحظات التي تواجههم.

وحث اللواء الهباس جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لإداراتها، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة، كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن، ومن يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.

وجدد مدير جوازات الرياض على أهمية الحصول على موعد مسبق لمن لا يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 04:05 PM

اخر تعديل 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 06:57 PM

بموعد مسبق.. جوازات الرياض تستقبل الحالات التى لا تقبلها الخدمات الإلكترونية عبر "أبشر" وفقًا لخطة عودة العمل لمقرات العمل الحكومي وتماشيًا مع التدابير الوقائية





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بدأت جوازات منطقة الرياض اليوم في استقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة لحضورهم لدى الإدارات والفروع التابعة لها، بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"؛ ووفقًا لخطة عودة العمل لمقرات العمل الحكومي وتماشيًا مع التدابير الوقائية، فإنه لن يتم استقبال أي مراجع لا يحمل موعدًا مسبقًا.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس أن مدير عام الجوازات وجه بالاستمرار في تقديم كافة الخدمات عبر منصتي أبشر ومقيم، وخدمة إيصال الوثائق، وخدمة الرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في إدارات ومكاتب جوازات المنطقة وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعيقهم ومعالجة الملاحظات التي تواجههم.

وحث اللواء الهباس جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لإداراتها، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة، كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن، ومن يعاني من أمراض مزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.

وجدد مدير جوازات الرياض على أهمية الحصول على موعد مسبق لمن لا يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.