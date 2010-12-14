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انطلاق أول مبادرة في مكة لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة

لمواكبة متطلبات الارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة المهمة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أول مبادرة وطنية نوعية لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وتتماشى المبادرة مع النهج الحضاري في السعي لبناء الإنسان وتنمية المكان، ومواكبة لمتطلبات الارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة المهمة، وجعل بيئات العمل في مكة المكرمة صديقة للتعامل مع احتياجاتها، وبما يحقق هدفًا استراتيجيًا في أن تكون المنطقة في مصاف أهم المناطق العالمية الصديقة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وشكلت للمبادرة حافزًا في أن تحقق أثرًا ملموسًا يتماشى مع أهداف واستراتيجية المنطقة ورؤية المملكة 2030 في تحقيق بناء الإنسان وتنمية المكان.

وتعد "همم" مشروعًا وطنيًا اجتماعيًا يساعد القطاعات الثلاث الحكومية والأهلية والقطاع الثالث للتماشي مع احتياجات شريحة ذوي الإعاقة على اختلاف متطلباتهم.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمبادرة، الدكتور عبدالله آل دربه، أن المبادرة تتضمن جائزة تنافسية بمعايير علمية محكمة لتصنيف بيئات العمل المؤهلة، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تساعد بيئات العمل على تحسين ملائمتها لهذه الشريحة، في ظل عناية القيادة الرشيدة بها.

وأشار إلى أنه تم التخطيط للمبادرة لتكون منطقة مكة المكرمة نموذجًا عالميًا معياريًا منافسًا في التعامل مع هذه الشريحة والمساهمة في تحسين تجربة مرتادي بيئات العمل المختلفة.

وأكد "آل دربه" إسهام مبادرة تهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة في تحقيق متطلبات ميثاق حقوق ذوي الإعاقة الذي أقرته المملكة العربية السعودية؛ داعيًا القطاعات الحكومية والشركات الكبرى والقطاعات غير الربحية للتعاون في تحقيق أهداف هذه المبادرة الاجتماعية.

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انطلاق أول مبادرة في مكة لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة
سبق

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أول مبادرة وطنية نوعية لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وتتماشى المبادرة مع النهج الحضاري في السعي لبناء الإنسان وتنمية المكان، ومواكبة لمتطلبات الارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة المهمة، وجعل بيئات العمل في مكة المكرمة صديقة للتعامل مع احتياجاتها، وبما يحقق هدفًا استراتيجيًا في أن تكون المنطقة في مصاف أهم المناطق العالمية الصديقة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وشكلت للمبادرة حافزًا في أن تحقق أثرًا ملموسًا يتماشى مع أهداف واستراتيجية المنطقة ورؤية المملكة 2030 في تحقيق بناء الإنسان وتنمية المكان.

وتعد "همم" مشروعًا وطنيًا اجتماعيًا يساعد القطاعات الثلاث الحكومية والأهلية والقطاع الثالث للتماشي مع احتياجات شريحة ذوي الإعاقة على اختلاف متطلباتهم.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمبادرة، الدكتور عبدالله آل دربه، أن المبادرة تتضمن جائزة تنافسية بمعايير علمية محكمة لتصنيف بيئات العمل المؤهلة، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تساعد بيئات العمل على تحسين ملائمتها لهذه الشريحة، في ظل عناية القيادة الرشيدة بها.

وأشار إلى أنه تم التخطيط للمبادرة لتكون منطقة مكة المكرمة نموذجًا عالميًا معياريًا منافسًا في التعامل مع هذه الشريحة والمساهمة في تحسين تجربة مرتادي بيئات العمل المختلفة.

وأكد "آل دربه" إسهام مبادرة تهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة في تحقيق متطلبات ميثاق حقوق ذوي الإعاقة الذي أقرته المملكة العربية السعودية؛ داعيًا القطاعات الحكومية والشركات الكبرى والقطاعات غير الربحية للتعاون في تحقيق أهداف هذه المبادرة الاجتماعية.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:27 PM

انطلاق أول مبادرة في مكة لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة

لمواكبة متطلبات الارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة المهمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انطلقت، اليوم الثلاثاء، أول مبادرة وطنية نوعية لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وتتماشى المبادرة مع النهج الحضاري في السعي لبناء الإنسان وتنمية المكان، ومواكبة لمتطلبات الارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة المهمة، وجعل بيئات العمل في مكة المكرمة صديقة للتعامل مع احتياجاتها، وبما يحقق هدفًا استراتيجيًا في أن تكون المنطقة في مصاف أهم المناطق العالمية الصديقة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وشكلت للمبادرة حافزًا في أن تحقق أثرًا ملموسًا يتماشى مع أهداف واستراتيجية المنطقة ورؤية المملكة 2030 في تحقيق بناء الإنسان وتنمية المكان.

وتعد "همم" مشروعًا وطنيًا اجتماعيًا يساعد القطاعات الثلاث الحكومية والأهلية والقطاع الثالث للتماشي مع احتياجات شريحة ذوي الإعاقة على اختلاف متطلباتهم.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمبادرة، الدكتور عبدالله آل دربه، أن المبادرة تتضمن جائزة تنافسية بمعايير علمية محكمة لتصنيف بيئات العمل المؤهلة، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تساعد بيئات العمل على تحسين ملائمتها لهذه الشريحة، في ظل عناية القيادة الرشيدة بها.

وأشار إلى أنه تم التخطيط للمبادرة لتكون منطقة مكة المكرمة نموذجًا عالميًا معياريًا منافسًا في التعامل مع هذه الشريحة والمساهمة في تحسين تجربة مرتادي بيئات العمل المختلفة.

وأكد "آل دربه" إسهام مبادرة تهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة في تحقيق متطلبات ميثاق حقوق ذوي الإعاقة الذي أقرته المملكة العربية السعودية؛ داعيًا القطاعات الحكومية والشركات الكبرى والقطاعات غير الربحية للتعاون في تحقيق أهداف هذه المبادرة الاجتماعية.

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