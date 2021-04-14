"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 14.967
الإصابات ترتفع إلى 98.076
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم الاثنين إلى 14967 شخصًا من 14393 أمس، بحسب ما ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية.
وبيَّنت الهيئة أن 6821 مريضًا يرقدون حاليًا في وحدات الرعاية الفائقة انخفاضًا من 6845 أمس، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 98076 حتى الآن، وفقًا لـ"رويترز".
ودعت الهيئة إلى توخي الحذر؛ لأن المستشفيات لا تزال تستقبل عددًا كبيرًا جدًّا من المرضى.
فرنسا
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 14.967
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-13
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم الاثنين إلى 14967 شخصًا من 14393 أمس، بحسب ما ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية.
وبيَّنت الهيئة أن 6821 مريضًا يرقدون حاليًا في وحدات الرعاية الفائقة انخفاضًا من 6845 أمس، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 98076 حتى الآن، وفقًا لـ"رويترز".
ودعت الهيئة إلى توخي الحذر؛ لأن المستشفيات لا تزال تستقبل عددًا كبيرًا جدًّا من المرضى.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:07 PM
"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في فرنسا إلى 14.967
الإصابات ترتفع إلى 98.076
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم الاثنين إلى 14967 شخصًا من 14393 أمس، بحسب ما ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية.
وبيَّنت الهيئة أن 6821 مريضًا يرقدون حاليًا في وحدات الرعاية الفائقة انخفاضًا من 6845 أمس، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 98076 حتى الآن، وفقًا لـ"رويترز".
ودعت الهيئة إلى توخي الحذر؛ لأن المستشفيات لا تزال تستقبل عددًا كبيرًا جدًّا من المرضى.