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مبادرة سعودية تطوعية تبهر الحضور بـ "ملوك السلام" في سوق عكاظ

تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز فكرة التعلم الذاتي

حظيت مبادرة English Mastery بشرف المشاركة في مهرجان سوق عكاظ لهذا العام في دورته الثانية عشرة، وأبهرت الحضور بعرضٍ مرئي بعنوان "ملوك السلام".

وقد جرى ترشيح المبادرة للمشاركة ضمن عشر مبادرات ثقافية مميزة أخرى تبنتها وكالة الوزارة للشئون الثقافية وهيئة الثقافة ضمن برنامجها هذا العام في السوق الذي يُعد تظاهرة ثقافية حضارية.

وتُعتبر هذه المبادرة افتراضية تقوم على جهود تطوعية لفريق من المتخصصين السعوديين في اللغة الإنجليزية، الذين يقومون بإدارتها وتنفيذ برامجها، وتحقق نتائج مرضية على أرض الواقع.

وتستهدف المبادرة التي تحمل رسالة مفادها تعزيز فكرة التعلم الذاتي ودافعية التعليم جميع شرائح المجتمع المهتمة بتعلم اللغة الإنجليزية من طلاب وموظفين ومهتمين. كما تشارك المبادرة هذا العام عبر معرض السوق الذي ضم عدداً من الأجنحة؛ وذلك لتعزيز الجوانب المعرفية والثقافية.

وأوضح مؤسس المبادرة، والمرشح للدكتوراه في أمريكا عبد المحسن السليمان لـ "سبق" أن المبادرة تؤكد في رسالتها على ضرورة تعزيز فكرة التعلم الذاتي ودافعية المتعلم من خلال تقديم البرامج والأنشطة بطرق تزيد من فعاليتها وأثرها.

وأضاف: " جاءت مشاركة المبادرة هذا العام بعرضٍ مرئي يتحدث عن (ملوك السلام)؛ تذكيراً بدور ملوك السعودية منذ عهد المغفور له الملك عبد العزيز يرحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في حفظ السلام و العناية بالمواطنين أولاً، مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام للشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع". وقد لاقى هذا العرض المرئي إعجاب الكثير من الضيوف وزوار جناح المبادرة.

وعن السبب وراء اختيار هذا الفيلم الوثائقي للعرض في سوق عكاظ، قالت مستشارة المبادرة، نادية الشهراني: "جاء اختيارنا هذا العام لقضية صناعة السلام الدولي؛ لتوضيح موقف المملكة في قضية من القضايا الجوهرية في العالم الإسلامي والعربي، وهو ما يحقق هدفاً هاماً من أهداف المبادرة، وهو التبادل الثقافي الذي ينطلق من أهداف رؤية 2030، بالإضافة لاتساقه مع رسالة سوق عكاظ".

وتابعت "الشهراني": "تركزت مشاركتنا في هذا المحفل الهام إلى إبراز الدور الجوهري للأكاديميين السعوديين في مهمة التبادل الحضاري والثقافي بين الثقافة السعودية العريقة والثقافات الأخرى المتعددة، ملتزمين في ذلك بالأطر التي تضعها الدولة، وتعززها القيادة الحكيمة في كل توجيهاتها وخطاباتها الداخلية والدولية"

وأضافت: "تتسق المبادرة في ذلك مع الرسالة الهادفة لسوق عكاظ كمحفل سنوي لإبراز دور المملكة الحضاري والفكري في إرساء دعائم السلام العالمي، والتعريف بدور الحضارة العربية والإسلامية في إثراء التراث العالمي، وتعزيز تفاعلها مع الآخر متخذين في ذلك موقفاً يوازن بين تواجدنا العالمي وجذور فخرنا بالهوية الإسلامية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة سعودية تطوعية تبهر الحضور بـ "ملوك السلام" في سوق عكاظ
سبق

حظيت مبادرة English Mastery بشرف المشاركة في مهرجان سوق عكاظ لهذا العام في دورته الثانية عشرة، وأبهرت الحضور بعرضٍ مرئي بعنوان "ملوك السلام".

وقد جرى ترشيح المبادرة للمشاركة ضمن عشر مبادرات ثقافية مميزة أخرى تبنتها وكالة الوزارة للشئون الثقافية وهيئة الثقافة ضمن برنامجها هذا العام في السوق الذي يُعد تظاهرة ثقافية حضارية.

وتُعتبر هذه المبادرة افتراضية تقوم على جهود تطوعية لفريق من المتخصصين السعوديين في اللغة الإنجليزية، الذين يقومون بإدارتها وتنفيذ برامجها، وتحقق نتائج مرضية على أرض الواقع.

وتستهدف المبادرة التي تحمل رسالة مفادها تعزيز فكرة التعلم الذاتي ودافعية التعليم جميع شرائح المجتمع المهتمة بتعلم اللغة الإنجليزية من طلاب وموظفين ومهتمين. كما تشارك المبادرة هذا العام عبر معرض السوق الذي ضم عدداً من الأجنحة؛ وذلك لتعزيز الجوانب المعرفية والثقافية.

وأوضح مؤسس المبادرة، والمرشح للدكتوراه في أمريكا عبد المحسن السليمان لـ "سبق" أن المبادرة تؤكد في رسالتها على ضرورة تعزيز فكرة التعلم الذاتي ودافعية المتعلم من خلال تقديم البرامج والأنشطة بطرق تزيد من فعاليتها وأثرها.

وأضاف: " جاءت مشاركة المبادرة هذا العام بعرضٍ مرئي يتحدث عن (ملوك السلام)؛ تذكيراً بدور ملوك السعودية منذ عهد المغفور له الملك عبد العزيز يرحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في حفظ السلام و العناية بالمواطنين أولاً، مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام للشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع". وقد لاقى هذا العرض المرئي إعجاب الكثير من الضيوف وزوار جناح المبادرة.

وعن السبب وراء اختيار هذا الفيلم الوثائقي للعرض في سوق عكاظ، قالت مستشارة المبادرة، نادية الشهراني: "جاء اختيارنا هذا العام لقضية صناعة السلام الدولي؛ لتوضيح موقف المملكة في قضية من القضايا الجوهرية في العالم الإسلامي والعربي، وهو ما يحقق هدفاً هاماً من أهداف المبادرة، وهو التبادل الثقافي الذي ينطلق من أهداف رؤية 2030، بالإضافة لاتساقه مع رسالة سوق عكاظ".

وتابعت "الشهراني": "تركزت مشاركتنا في هذا المحفل الهام إلى إبراز الدور الجوهري للأكاديميين السعوديين في مهمة التبادل الحضاري والثقافي بين الثقافة السعودية العريقة والثقافات الأخرى المتعددة، ملتزمين في ذلك بالأطر التي تضعها الدولة، وتعززها القيادة الحكيمة في كل توجيهاتها وخطاباتها الداخلية والدولية"

وأضافت: "تتسق المبادرة في ذلك مع الرسالة الهادفة لسوق عكاظ كمحفل سنوي لإبراز دور المملكة الحضاري والفكري في إرساء دعائم السلام العالمي، والتعريف بدور الحضارة العربية والإسلامية في إثراء التراث العالمي، وتعزيز تفاعلها مع الآخر متخذين في ذلك موقفاً يوازن بين تواجدنا العالمي وجذور فخرنا بالهوية الإسلامية السعودية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
07:17 PM

مبادرة سعودية تطوعية تبهر الحضور بـ "ملوك السلام" في سوق عكاظ

تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز فكرة التعلم الذاتي

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ياسر نجدي - الرياض
0
2,035

حظيت مبادرة English Mastery بشرف المشاركة في مهرجان سوق عكاظ لهذا العام في دورته الثانية عشرة، وأبهرت الحضور بعرضٍ مرئي بعنوان "ملوك السلام".

وقد جرى ترشيح المبادرة للمشاركة ضمن عشر مبادرات ثقافية مميزة أخرى تبنتها وكالة الوزارة للشئون الثقافية وهيئة الثقافة ضمن برنامجها هذا العام في السوق الذي يُعد تظاهرة ثقافية حضارية.

وتُعتبر هذه المبادرة افتراضية تقوم على جهود تطوعية لفريق من المتخصصين السعوديين في اللغة الإنجليزية، الذين يقومون بإدارتها وتنفيذ برامجها، وتحقق نتائج مرضية على أرض الواقع.

وتستهدف المبادرة التي تحمل رسالة مفادها تعزيز فكرة التعلم الذاتي ودافعية التعليم جميع شرائح المجتمع المهتمة بتعلم اللغة الإنجليزية من طلاب وموظفين ومهتمين. كما تشارك المبادرة هذا العام عبر معرض السوق الذي ضم عدداً من الأجنحة؛ وذلك لتعزيز الجوانب المعرفية والثقافية.

وأوضح مؤسس المبادرة، والمرشح للدكتوراه في أمريكا عبد المحسن السليمان لـ "سبق" أن المبادرة تؤكد في رسالتها على ضرورة تعزيز فكرة التعلم الذاتي ودافعية المتعلم من خلال تقديم البرامج والأنشطة بطرق تزيد من فعاليتها وأثرها.

وأضاف: " جاءت مشاركة المبادرة هذا العام بعرضٍ مرئي يتحدث عن (ملوك السلام)؛ تذكيراً بدور ملوك السعودية منذ عهد المغفور له الملك عبد العزيز يرحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في حفظ السلام و العناية بالمواطنين أولاً، مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام للشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع". وقد لاقى هذا العرض المرئي إعجاب الكثير من الضيوف وزوار جناح المبادرة.

وعن السبب وراء اختيار هذا الفيلم الوثائقي للعرض في سوق عكاظ، قالت مستشارة المبادرة، نادية الشهراني: "جاء اختيارنا هذا العام لقضية صناعة السلام الدولي؛ لتوضيح موقف المملكة في قضية من القضايا الجوهرية في العالم الإسلامي والعربي، وهو ما يحقق هدفاً هاماً من أهداف المبادرة، وهو التبادل الثقافي الذي ينطلق من أهداف رؤية 2030، بالإضافة لاتساقه مع رسالة سوق عكاظ".

وتابعت "الشهراني": "تركزت مشاركتنا في هذا المحفل الهام إلى إبراز الدور الجوهري للأكاديميين السعوديين في مهمة التبادل الحضاري والثقافي بين الثقافة السعودية العريقة والثقافات الأخرى المتعددة، ملتزمين في ذلك بالأطر التي تضعها الدولة، وتعززها القيادة الحكيمة في كل توجيهاتها وخطاباتها الداخلية والدولية"

وأضافت: "تتسق المبادرة في ذلك مع الرسالة الهادفة لسوق عكاظ كمحفل سنوي لإبراز دور المملكة الحضاري والفكري في إرساء دعائم السلام العالمي، والتعريف بدور الحضارة العربية والإسلامية في إثراء التراث العالمي، وتعزيز تفاعلها مع الآخر متخذين في ذلك موقفاً يوازن بين تواجدنا العالمي وجذور فخرنا بالهوية الإسلامية السعودية.

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