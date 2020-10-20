إصابة 1392 لبنانيًا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات تقفز إلى 64336

الفيروس أودى بحياة 5 مرضى في يوم

سجّل لبنان 1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 64336 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 531 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 29625.